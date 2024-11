Najtańsza spośród nowych opasek Xiaomi. Gotowa do premiery w Europie

Premiera opaski Xiaomi Smart Band 9 Active jest już bardzo blisko. Francuski Amazon wyświetla już nawet jej stronę produktową, z której dowiadujemy się, co zaoferuje, kiedy zadebiutuje i ile będzie kosztować.

Dopiero co światło dzienne ujrzała opaska Xiaomi Smart Band 9 Pro, będąca najbogatszym modelem z tegorocznej serii. Już za moment natomiast na rynku może pojawić się wariant najuboższy, mianowicie Xiaomi Smart Band 9 Active. Choć oficjalna prezentacja wciąż jest przed nami, wygląda na to, że wiemy już wszystko.

Jaka będzie opaska Xiaomi Smart Band 9 Active?

Podstawowy model Xiaomi Smart Band 9 w porównaniu do Xiaomi Smart Band 8 nie przynosi rewolucyjnych zmian, ale jest pewnym krokiem naprzód. Strona produktu w sklepie Amazon wskazuje na to, że dokładnie z tym samym będziemy mieli do czynienia w przypadku modelu z dopiskiem Active, tradycyjnie już będącym propozycją dla najmniej wymagających użytkowników – mieszczącą się w budżecie na poziomie 100 złotych.

Xiaomi Smart Band 9 Active (fot. Xiaomi)

Opaska Xiaomi Smart Band 9 Active zostanie wyposażona w 1,47-calowy wyświetlacz AMOLED o jasności sięgającej 450 nitów – dokładnie taki sam jak u poprzednika, a zarazem mniejszy i ciemniejszy niż w aktualnym modelu podstawowym. Ze strony produktowej wynika też, że urządzenie będzie mieć na pokładzie akumulator o pojemności 300 mAh, oferujący do 14 dni działania między ładowaniami oraz wodoodporną konstrukcję w klasie 5 ATM.

Akcesorium nie pozwoli skorzystać z żadnych zaawansowanych funkcji, ale jak najbardziej można liczyć na dostęp do podstawowych wskaźników aktywności i zdrowia, pomiaru pulsu i natlenienia krwi czy monitoringu czasu i jakości snu. Nie zabraknie też powiadomień ze smartfona – dotyczących połączeń i wiadomości, jak i komunikatów z aplikacji.

screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl / Amazon.fr

Cena Xiaomi Smart Band 9 Active to największy atut

Francuski Amazon podaje, że opaska Xiaomi Smart Band 9 Active trafi do regularnej sprzedaży już 18 listopada 2024 roku. Jej cena wyniesie 29,99 euro, co przy obecnym kursie stanowi równowartość ~130 złotych. Mniej więcej takiej właśnie ceny można spodziewać się też w Polsce, biorąc pod uwagę fakt, że podstawowy Smart Band 9 kosztuje ~170 złotych, a Smart Band 8 Active – niespełna stówkę.