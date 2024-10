iOS wkrótce zmieni się jeszcze bardziej. Wszystko dzięki Unii Europejskiej

System iOS 18.2, który powinien zostać wydany jeszcze w tym roku, zapowiada się na ważną aktualizację dla mieszkańców Unii Europejskiej. Apple wprowadzi kolejne zmiany, które usuną dotychczasowe ograniczenia.

Może nie mamy Apple Intelligence, ale za to u nas iOS pozwala na więcej

Niebawem, wraz z iOS 18.1, w USA zadebiutuje zestaw funkcji wspieranych przez Apple Intelligence. Niestety, nie pojawią się one w Unii Europejskiej. Firma Tima Cooka tłumaczy to tym, że musi dostosować się do wytycznych obowiązujących w Europie, więc na sztuczną inteligencję poczekamy dłużej.

Można jednak odnieść wrażenie, że spełnienie zasad narzuconych przez UE to tylko jeden z czynników opóźniających premierę Apple Intelligence na Starym Kontynencie. Podejrzewam, że dochodzi do tego pewna złośliwość Apple, które musiało wprowadzić szereg zmian w iOS i iPadOS w Europie, więc teraz chce nas „ukarać” czasowym brakiem sztucznej inteligencji. Oczywiście to tylko moje przypuszczenia, ale jakbym był na miejscu Tima Cooka, to najpewniej właśnie tak bym zrobił.

Długa lista zmian została wprowadzona już w iOS 17.4. Wówczas europejscy użytkownicy iPhone’ów otrzymali m.in. możliwość korzystania z zewnętrznych sklepów z aplikacjami, opcję płacenia za aplikacje z pominięciem App Store czy chociażby nowy, usprawniony ekran wyboru alternatywnych przeglądarek internetowych. W USA takich funkcji nie mają.

iOS 18.2 wprowadzi zestaw kolejnych dużych zmian

Niedawno mogliśmy usłyszeć, że iOS musi zmienić się jeszcze bardziej, aby spełnić wymagania Unii Europejskiej zawarte w akcie o rynkach cyfrowych – Digital Markets Act (DMA). Najwidoczniej firma z Cupertino przygotowuje się do wykonania następnego kroku, który pozwoli użytkownikom na więcej i usunie kolejne ograniczenia.

Należy przypomnieć, że iOS 17.4 umożliwił także przeglądarkom internetowym korzystanie z silników innych niż WebKit. Dotyczy to zarówno samodzielnych przeglądarek internetowych, jak i tych będących częścią innych aplikacji. To jednak nie koniec zmian w tej kwestii, bowiem w iOS 18.2 aplikacje internetowe też będą mogły korzystać z zewnętrznych silników. Możemy więc stwierdzić, że Safari i silnik WebKit jeszcze bardziej stracą na znaczeniu.

Co więcej, iOS 18.2 pozwoli pozbyć się szeregu aplikacji Apple. Przede wszystkim użytkownik będzie mógł usunąć przeglądarkę Safari. Biorąc pod uwagę wcześniejsze informacje, możemy stwierdzić, że wkrótce zainteresowani będą mogli w pełni uwolnić się od przeglądarki internetowej Apple. Użytkownik otrzyma również możliwość usunięcia App Store czy aplikacji Wiadomości, Aparat, Zdjęcia i wielu innych. Wyjątki mają stanowić programy Ustawienia i Telefon.

Oczywiście w razie przypadkowego usunięcia App Store czy Safari lub chęci powrotu do rozwiązań Apple możliwe będzie przywrócenie aplikacji. W ustawieniach systemu pojawi się specjalna sekcja, która umożliwi ponowne zainstalowanie wcześniej usuniętych programów.