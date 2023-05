Nowy Mobvoi TicWatch Pro 5 zapewni imponujący czas pracy na baterii

Mobvoi jest (mało) znanym producentem smartwatchy, które zdecydowanie wyróżniają się na tle innych urządzeń z tego segmentu. Dziś do oferty tej marki dołączył Mobvoi TicWatch Pro 5, który imponuje czasem pracy na jednym ładowaniu, ale nie tylko. Ile trzeba za niego zapłacić?

Co oferuje nowy smartwatch Mobvoi TicWatch Pro 5?

Mobvoi TicWatch Pro 5 jest pierwszym smartwatchem na rynku z procesorem Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, który w porównaniu do układu Qualcomm Snapdragon 4100+ zapewnia o 50% więcej mocy oraz dwa razy większą wydajność i dwukrotnie więcej funkcji, a do tego jest o 30% mniejszy. To ostatnie niewątpliwie pomogło umieścić akumulator o ogromnej – jak na branżowe standardy – pojemności, bo aż 628 mAh.

Według deklaracji Mobvoi, jest on w stanie zapewnić nawet 80 godzin pracy na jednym ładowaniu, aczkolwiek czas ten zakłada korzystanie z trybu Smart Essential w „zaplanowanym przedziale czasowym” – tryb ten uruchomi się automatycznie, kiedy użytkownik założy smartwatch do snu lub zdejmie go z nadgarstka na ponad 30 minut.

Ogromną zaletą Mobvoi TicWatch Pro 5 jest jednak nie tylko akumulator o dużej pojemności i długi czas pracy na jednym ładowaniu, ale też wsparcie dla technologii szybkiego ładowania, dzięki czemu można naładować go od 0 do 65% w zaledwie 30 minut. Ponadto producent podaje, że 15-minutowe ładowanie wystarczy na cały dzień pracy.

Osiągnięcie tak długiego czasu pracy jest możliwe dzięki zastosowaniu dwóch ekranów. Pierwszy zapewnia podgląd podstawowych informacji, takich jak godzina, data, liczba kroków i puls. W jego przypadku można ustawić podświetlenie w jednym z 18 kolorów, a do tego jego kolor będzie się zmieniał podczas treningu w zależności od pulsu – od niebieskiego w stanie spoczynku po czerwony, który oznacza ryzykownie wysoki puls.

Mobvoi TicWatch Pro 5 (źródło: Mobvoi)

Drugi wyświetlacz – AMOLED o przekątnej 1,43 cala i rozdzielczości 466×466 pikseli (326 ppi) zapewni zaś dostęp do całej funkcjonalności smartwatcha. Ekrany pokrywa szkło ochronne Corning Gorilla Glass z powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców, natomiast cała konstrukcja spełnia wymagania militarnej normy odporności MIL-STD-810H oraz jest odporna na napór wody o ciśnieniu 5 ATM (Mobvoi zapewnia, że można bezpiecznie pływać w otwartych akwenach z TicWatch Pro 5 na nadgarstku).

Najnowszy smartwatch marki Mobvoi zapewnia też dostęp do systemów monitorowania lokalizacji (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou) i kompasu oraz funkcji śledzenia wahań ciśnienia barometrycznego i wysokości, a także pomiaru – oprócz pulsu – poziomu tlenu we krwi, częstości oddechów, poziomu stresu i zdrowia serca. Co więcej, Mobvoi TicWatch Pro 5 jest nawet w stanie wykryć nieregularne bicie serca (w tym migotanie przedsionków, przedwczesne bicie serca i tachykardię/bradykardię) – gdy to nastąpi, wystosuje ostrzegawcze powiadomienie.

Do tego smartwatch oferuje funkcję monitorowania snu z podziałem na fazy i jego późniejszą analizą oraz tworzenie profilu zdrowotnego i fitness, który zawiera czas wskazany do odpoczynku po treningu. Jako że urządzenie pracuje na systemie Wear OS 3, użytkownik będzie mógł pobrać i zainstalować w jego pamięci (a są jej 32 GB) aplikacje firm trzecich ze sklepu Google Play, a także korzystać z aplikacji i usług Google, takich jak Mapy, YouTube Music i Google Pay.

Jeśli zaś chodzi o inne technikalia, to specyfikacja Mobvoi TicWatch Pro 5 obejmuje również m.in. 2 GB RAM i czujnik temperatury skóry, Bluetooth 5.2 i WiFi 2,4 GHz oraz mikrofon i głośnik. Smartwatch ma wymiary 50,1x48x12,2 mm i waży 44,3 grama. Dołączony jest do niego niewymienialny pasek z silikonu o szerokości 24 mm.

Cena, dostępność

Najnowszy smartwatch marki Mobvoi jest już dostępny w oficjalnym sklepie internetowym producenta, w którym klienci z Polski muszą za niego zapłacić 359,99 euro (równowartość ~1620 złotych). Mobvoi TicWatch Pro 5 występuje w tylko jednej wersji kolorystycznej – Obsidian.