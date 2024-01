App Store zostanie podzielony na „dwie części”. Jak to?

Apple przygotowuje się do przepisów, które będą obowiązywać na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym App Store zostanie podzielony na „dwie części”. Jedna wersja sklepu będzie przeznaczona dla mieszkańców UE, a druga dla pozostałej części świata.

Apple raczej nie jest zachwycone

Jeszcze w 2021 roku mogliśmy usłyszeć, że firma z Cupertino widzi sporo wad w umożliwieniu instalowania na iOS aplikacji spoza oficjalnego sklepu. Wówczas Erik Neuenschwander, szef ds. prywatności użytkowników w Apple, stwierdził, że otwarcie iOS i iPadOS na możliwość wgrywania aplikacji z pominięciem oficjalnej drogi dystrybucji mogłoby mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

Co ciekawe, osobom niezadowolonym z tego faktu Erik Neuenschwander polecił przesiadkę na konkurencją platformę, czyli Androida. Jak wiemy, użytkownicy Androida nie są ograniczeni wyłącznie do Google Play. Mogą oni korzystać z innych sklepów z aplikacjami lub po prostu pobrać i zainstalować apkę z pliku APK.

Apple wreszcie jednak się ugięło i pozwoli na wgrywanie aplikacji spoza App Store. Nie jest to jednak dobra wola firmy Tima Cooka. Amerykańska korporacja została tego zmuszona w ramach zmian wprowadzanych wraz z Digital Markets Act (DMA), aktem przyjętem przez Unię Europejską.

Podział sklepu App Store

Firma z Cupertino do przystosowania się ma jeszcze czas do 7 marca 2024 roku, ale najpewniej stosowne zmiany w iOS zostaną wdrożone wcześniej. Jak wynika z relacji przedstawionych przez Marka Gurmana z Bloomberga, Apple przygotowuje się do podzielenia App Store na dwa różne sklepy.

Pierwsza wersja sklepu App Store będzie zaprojektowana z myślą o przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej. Natomiast druga będzie przeznaczona dla użytkowników z pozostałej części świata, gdzie App Store wciąż będzie jednym miejscem z aplikacjami i grami dla systemu iOS.

Serwis MacRumors zwraca uwagę, że zespół Tima Cooka nie tylko będzie musiał umożliwić zainstalowanie oprogramowania z innych źródeł, ale także zostanie zobowiązany do zapewnienia deweloperom możliwości promowania swoich ofert poza App Store oraz korzystania z zewnętrznych systemów płatności. Możemy więc oczekiwać zmian w działaniu oficjalnego sklepu, a także innych aplikacji i funkcji w iOS.

Oczywiście opcja wgrywania aplikacji spoza App Store może zmniejszyć poziom bezpieczeństwa. Podejrzewam jednak, że nowe możliwości spodobają się niektórym użytkownikom iPhone’ów, którzy wreszcie nie będą ograniczeni wyłącznie do jednego sklepu z aplikacjami.