Znany producent smartfonów w piękny sposób zamyka ważny rozdział w swojej historii

Segment smartfonów jest nieubłagany – poległ w nim niejeden producent. Meizu – marka, którą znają miliony osób na całym świecie – żegna się z tym rynkiem w piękny sposób. Firma nie wprowadzi bowiem do sprzedaży więcej tego typu urządzeń.

Specyfikacja smartfona Meizu 21 Pro jest imponująca

Meizu 21 Pro to flagowiec pełną gębą. Jego serduchem jest SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 3,3 GHz (4 nm), któremu towarzyszy od 12 do 16 GB RAM LPDDR5X i od 256 GB do nawet 1 TB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 4.0. Zasilaniem smartfona zajmie się zaś akumulator o pojemności 5050 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 80 W i indukcyjnie z mocą 50 W. Do tego obsługuje on zwrotne ładowanie bezprzewodowe z mocą 10 W.

Meizu 21 Pro (źródło: Meizu)

Przód Meizu 21 Pro pokrywa 6,79-calowy wyświetlacz 120 Hz LTPO o rozdzielczości 3192×1368 pikseli (512 ppi; proporcje 21:9) ze wsparciem dla HDR10+, sRGB i DCI-P3 oraz ściemniania PWM 2160 Hz. Meizu informuje, że ramki dookoła mają grubość zaledwie 2,2 mm. Z ekranem zintegrowany jest ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych mTouch Max o powierzchni aż 2×3 cm, który odblokowuje smartfon w zaledwie 0,08 sekundy. Front chroni szkło Meizu Titan Glass 2.0.

Na przodzie znajduje się też 32 Mpix aparat z przysłoną f/2.4, natomiast na tyle producent umieścił trzy aparaty: szerokokątny 50 Mpix z f/1.9 i OIS (ekwiwalent ogniskowej 24 mm), ultraszerokokątny 13 Mpix z f/2.4 o kącie widzenia 122° (ekwiwalent ogniskowej 16 mm; służy również do zdjęć makro) oraz teleobiektyw 10 Mpix z f/2.08, OIS i 3x zoomem optycznym (a także 30x cyfrowym). Moduł może nagrywać wideo w rozdzielczości 8K.

Ponadto na pokładzie Meizu 21 Pro znajdują się linearne głośniki stereo i system Aicy, który może pełnić rolę diody powiadomień (to ten kolorowy pierścień pod aparatami na tyle). Smartfon ma wymiary 164,98×74,42×7,98 mm i waży od 208 do 214 gramów (w zależności od wersji). Według deklaracji producenta jego konstrukcja jest wodo- i pyłoszczelna zgodnie z kryteriami standardu IP68.

Meizu 21 Pro (źródło: Meizu)

Cena smartfona Meizu 21 Pro

Meizu 21 Pro będzie dostępny w Chinach w trzech konfiguracjach:

12/256 GB za 4999 juanów (równowartość ~2760 złotych),

16/512 GB za 5399 juanów (~2980 złotych),

16 GB/1 TB za 5899 juanów (~3260 złotych).

Podobnie jak ostatnie smartfony Meizu, również najnowszy Meizu 21 Pro będzie dostępny wyłącznie w Chinach. Jednocześnie będzie to ostatni tego typu sprzęt tej marki, gdyż kilka dni temu Meizu oficjalnie ogłosiło wycofanie się z tego segmentu rynku.