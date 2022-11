Uważaj, co kupujesz. Możesz kupić God of War Ragnarok bez polskiego dubbingu

God of War Ragnarok wreszcie zadebiutował. Długo wyczekiwana produkcja Sony trafiła w ręce graczy, ale nie obyło się bez problemów i kontrowersji. Część egzemplarzy sprzedawanych w naszym kraju jest… bez polskiego dubbingu!

Premiera God of War Ragnarok

Posiadacze konsoli PlayStation 5 z całą pewnością czekali na ten dzień. Dzisiaj premierę ma God of War Ragnarok, czyli kontynuacja przygód Kratosa oraz Atreusa. Pierwsza część zebrała świetne recenzje i podbiła serca graczy, więc ci bardzo mocno wyczekiwali kolejnej części. Przedpremierowe recenzje God of War były pozytywne, co jeszcze bardziej podkręciło hype.

Nic więc dziwnego, że gracze rzucili się do sklepów, żeby zakupić swój egzemplarz God of War Ragnarok. Nie wszyscy jednak będą zadowoleni, gdy odpalą tytuł, gdyż – jak się okazało (o czym informuje ppe) – część egzemplarzy, które sprzedawane są w oficjalnych sklepach, nie ma polskiego dubbingu! Jak to jest w ogóle możliwe, że tak duży tytuł notuje aż tak ogromną wpadkę w dniu premiery?

Sony zna problem

Na pudełkach God of War Ragnarok widnieje informacja o „grze w polskiej wersji językowej”, ale część egzemplarzy i tak nie zapewnia dubbingu. Polski odział PlayStation wie już o problemie i się nim zajął – otrzymaliśmy oficjalny komentarz Sony do zaistniałej sytuacji:

Zdaniem ppe skala zjawiska jest spora i coraz więcej osób zaczyna informować o problemie. Na ten moment nie wiemy jednak, czy Sony ma zamiar to zrekompensować, a jeżeli tak, to w jaki sposób to zrobi. Na pewno jest to przykra sytuacja dla osób, które z wielką niecierpliwością oczekiwały dzisiejszego dnia.

Warto uważać co się kupuje, nawet gdy nabywasz grę z polskiej dystrybucji. Pamiętaj też, że możesz ją zwrócić, dzięki czemu odzyskasz pieniądze, ale jednocześnie oznacza to, iż na poznanie kolejnej odsłony historii Kratora i Atreusa będziesz musiał poczekać.

Serwis Spider’s Web podaje, że wersje z polskim dubbingiem noszą oznaczenia CUSA34390 (PS4) i PPSA08332 (PS5), natomiast bez niego PPSA08330 (PS4) i CUSA34386 (PS5).