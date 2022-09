9-letni iPhone dostał aktualizację. Brawo Apple!

Firmie z Cupertino można wiele zarzucić, ale jedno trzeba przyznać – Apple długo wspiera swoje produkty. Zespół Tima Cooka udostępnił właśnie iOS 12.5.6, czyli aktualizację przeznaczoną dla iPhone’a, który na rynku zadebiutował w 2013 roku. Dowiedzieliśmy się jeszcze, że Apple w ciągu ostatnich miesięcy, nie mówiąc o tym głośno, wprowadziło sporo zmian w zabezpieczeniach macOS.

Apple łata lukę bezpieczeństwa w starszych urządzeniach

Użytkownicy iPhone’ów, iPadów, Apple Watchy oraz Maków mogą liczyć na naprawdę długie wsparcie. Apple pod tym względem wypada bowiem lepiej od wielu konkurentów. Jasne, można to tłumaczyć tym, że dość niewielkie portfolio produktów, a także kontrola zarówno nad sprzętem, jak i oprogramowaniem pomagają firmie w wydawaniu aktualizacji, ale liczy się finalny efekt, a ten jest naprawdę godny naśladowania.

W połowie sierpnia wydane zostały iOS 15.6.1 oraz iPadOS 15.6.1, czyli aktualizacje skupione na załataniu odkrytych luk bezpieczeństwa. Okazało się, że w systemach znalezione zostały luki w jądrze i silniku WebKit, które mogły być wykorzystane do przeprowadzenia ataku. Jeśli więc jeszcze nie pobraliście wspomnianych przed chwilą aktualizacji, to zróbcie to jak najszybciej.

Luka w WebKit, zagrażająca bezpieczeństwu, występuje również na starszych wersjach iOS. W związku z tym Apple podjęło decyzję o wydaniu aktualizacji dla urządzeń, których oficjalnie wsparcie zakończyło się na iOS 12.

iPhone 5s – trzeba przyznać, że wyglądał naprawdę atrakcyjnie (fot. pixabay.com)

Użytkownicy iPhone’ów 5s i modeli 6, a także iPadów Air, mini 2 i mini 3 mogą już pobrać wersję iOS 12.5.6, która usuwa opisaną wyżej lukę w silniku WebKit. Warto zauważyć, że chociażby w przypadku iPhone’a 5s mamy do czynienia z urządzeniem, które za kilka dni skończy 9 lat. Należy więc jak najbardziej pochwalić Apple za tak długie dbanie o bezpieczeństwo użytkowników tego smartfona.

Wypada jednak odnotować, że Samsung ostatnio zdecydował się na podobny ruch. Łatki bezpieczeństwa zostały wydane na Galaxy Note 8 i Galaxy Note 9, a nawet dla Galaxy S5 Neo z 2015 roku.

macOS w ciągu ostatnich miesięcy z dużymi zmianami w zabezpieczeniach

Raczej niewielu użytkowników Maków decyduje się na instalację oprogramowania antywirusowego na macOS. Nie brakuje bowiem głosów, że zabezpieczenia wbudowane w system są w zupełności wystarczające.

Owszem, macOS oferuje zestaw zabezpieczeń, którego zadaniem jest ochrona użytkowników przed złośliwym oprogramowaniem. Przykładowo mamy usługę systemową XProtect, która w tle pobiera i instaluje nowe definicje złośliwego oprogramowania. Do tego dochodzi ukryte narzędzie MRT, które jest natomiast przeznaczone do usuwania złośliwego oprogramowania.

Howard Oakley, specjalista ds. bezpieczeństwa, śledzący aktualizacje XProtect i MRT, zwraca uwagę, że w ciągu ostatnich miesięcy narzędzia bezpieczeństwa w macOS otrzymały ogromne zmiany. Co ciekawe, zostały one wdrożone po cichu.

Jak stwierdza Oakley, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy ochrona przed złośliwym oprogramowaniem w macOS zmieniła się bardziej niż w ciągu poprzednich siedmiu lat. Jeśli mamy zainstalowaną wersję Catalina lub nowszą, to aplikacja XProtect pełni również rolę narzędzia do usuwania malware, a więc zastępuje wcześniej stosowane narzędzie MRT. Co więcej, ma działać zauważalnie bardziej „agresywnie”, zbliżając się do antywirusów firm trzecich.

Howard Oakley dodaje, że nowa aplikacja XProtect może skanować Maki w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania co najmniej raz dziennie. W niektórych scenariuszach skanowanie przeprowadzane jest nawet co kilka godzin. Odbywa się to w okresach niskiej aktywności użytkownika, aby negatywnie nie wpływać na wydajność komputera. Dla porównania, MRT skanował system znacznie rzadziej i zazwyczaj tuż po uruchomieniu Maka.

Dowiedzieliśmy się jeszcze, że narzędzie MRT ostatnią aktualizację otrzymało w kwietniu 2022 roku. Jasne, to zaledwie kilka miesięcy temu, ale to wystarczający okres, aby pojawiło się sporo nowego złośliwego oprogramowania.