Nowa moto e22s jest mocno przeciętna, ale może Motorola zawalczy ceną

Do oferty jednego z największych producentów smartfonów na świecie dołączył właśnie nowy model – Motorola moto e22s. Co oferuje i ile kosztuje nowa Motka? I – najważniejsze – czy jest urządzeniem wartym uwagi klientów?

Młodszy brat moto g22

Najnowszy smartfon Motoroli pojawił się w Europie bez żadnej wcześniejszej zapowiedzi i wygląda na to, że ma to być nieco słabsza wersja wydanego w marcu 2022 roku modelu moto g22. O premierze Motorola poinformowała w poście na swoim blogu, dość skrzętnie przekazując w nim specyfikację nowego urządzenia.

Nowa moto e22s działa w oparciu o prawie zupełnie czysty system Android 12. Jedyny dostępny wariant ma 64 GB pamięci wbudowanej, którą jesteśmy w stanie rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności sięgającej maksymalnie 1 TB. Co ciekawe, producent nie przekazał żadnej informacji na temat ilości zainstalowanej pamięci RAM oraz procesora, jednak serwis Gizmochina donosi, że użyto jednostki MediaTek Helio G37 oraz 4 GB RAM.

(źródło: Motorola, via GizmoChina)

Czytnik linii papilarnych znalazł się na boku smarfona, ale użytkownicy będą mogli również skorzystać z funkcji odblokowywania dostępu do urządzenia za pomocą skanowania twarzy. Całość ma wymiary 163,95×74,94×8,49 mm, a jej waga wynosi 185 gramów.

Duży akumulator, podwójny aparat i przeciętny wyświetlacz

Motorola moto e22s może pochwalić się ogniwem o pojemności 5000 mAh, jednak nie wiemy, z jaką maksymalną mocą można je ładować. Taki rozmiar akumulatora ma według Motoroli pozwolić na działanie smartfona nawet przez ponad dwa dni na jednym ładowaniu.

Umieszczony na panelu tylnym aparat składa się z dwóch obiektywów i nie jest w żaden sposób wydzielony poprzez umieszczenie go na osobnej wysepce. Główny sensor ma rozdzielczość 16 Mpix, natomiast drugi, służący do pomiaru głębi – 2 Mpix. Obok nich umieszczona została dioda LED.

Smartfon nie oferuje niestety fajerwerków, jeśli chodzi o ekran, gdyż to standardowy IPS LCD o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości HD+. Ma on co prawda funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, aczkolwiek to powoli staje się już standardem nawet wśród tańszych urządzeń. U góry wyświetlacza, w wyśrodkowanym otworze, ukryty został aparat do selfie i rozmów wideo, który ma rozdzielczość 8 Mpix.

Motorola moto e22s ma być dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych: Eco Black i Arctic Blue. Cena tego modelu została ustalona 159 euro, co bezpośrednim przeliczeniu jest równowartością ~750 złotych. Nie jest do końca jasne, do których krajów Europy trafi ten smartfon, ale jeśli będzie on dostępny w Polsce, to raczej nie zdobędzie on serc naszych rodaków tak przeciętną specyfikacją.

Chyba że Motorola zawalczy o nie bardzo przystępną ceną, ale na tę chwilę tego nie wiemy. A trzeba pamiętać, że cena każdego modelu jest dostosowana do danego rynku i strategii producenta.