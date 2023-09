Co za promocja: internet za pół ceny przez całą umowę!

Operatorzy prześcigają się w obniżaniu cen swoich usług w ramach promocji, aby przyciągnąć jak najwięcej klientów. W tym przypadku można jednak powiedzieć, ze Plus pozamiatał, ponieważ daje 50% rabatu na abonament na internet przez cały okres trwania umowy, aczkolwiek ta oferta ma warunki, których niestety nie spełnią wszyscy klienci.

Plus oferuje internet za pół ceny przez cały okres trwania umowy

Klientów najskuteczniej przyciąga niska cena, bo wysokość komunikowanego rabatu dość często jest… dyskusyjna, co doskonale obnaża dyrektywa Omnibus – nierzadko jest tak, że „promocyjna” cena jest niewiele niższa od najniższej w ciągu ostatnich 30 dni lub nawet wyższa! Ta promocja Plusa jak najbardziej może jednak zachęcić do skorzystania z przygotowanej przez operatora oferty, bo takie propozycje to naprawdę rzadkość.

Plus postanowił bowiem obniżyć ceny internetu – zarówno mobilnego, jak i stacjonarnego (światłowodu) – aż o 50%. Co ważne: jest to wysokość obniżki względem najniższej ceny z 30 poprzednich dni, zatem macie pewność, że właśnie tyle zaoszczędzicie. Pod warunkiem, że spełnicie wymagane warunki. Zanim jednak do nich przejdziemy, zobaczcie, jakie opcje macie do wyboru. Jest ich naprawdę szeroki wachlarz:

internet mobilny 50 GB za 19,50 złotych miesięcznie (zamiast 39 złotych miesięcznie), 100 GB za 24,50 złotych miesięcznie (zamiast 49 złotych miesięcznie), 150 GB za 29,50 złotych miesięcznie (zamiast 59 złotych miesięcznie), 200 GB za 34,50 złotych miesięcznie (zamiast 69 złotych miesięcznie),

internet stacjonarny światłowód o prędkości do 1 Gbit/s na infrastrukturze Netii za 34,50 złotych miesięcznie (zamiast 69 złotych miesięcznie), światłowód o prędkości do 1 Gbit/s na infrastrukturze innych operatorów za 47,50 złotych miesięcznie (zamiast 95 złotych miesięcznie).



Umowa na internet podpisywana jest na tylko 12 miesięcy. Można do niej dobrać dostęp do Disney+ za darmo na 12 miesięcy, ale w jego przypadku operator zastrzega, że za kolejne 12 miesięcy trzeba będzie płacić 28,99 złotych miesięcznie i nie ma możliwości zrezygnowania po darmowym roku. Biorąc jednak pod uwagę zapowiedziane podwyżki cen subskrypcji Disney+, teraz szczególnie opłaca się skorzystać z możliwości, jaką daje Plus.

Kto może skorzystać z tej promocji Plusa?

We wstępie niniejszego artykułu nie bez powodu znalazła się wzmianka, że nie każdy spełni warunki, uprawniające do skorzystania z tej promocji. Jest ona bowiem skierowana do rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej – przed podpisaniem umowy trzeba będzie to odpowiednio udokumentować (na tę chwilę nie wiemy, w jaki sposób, bo Plus tego nie sprecyzował, a regulaminy nie są jeszcze dostępne).

źródło: Polkomtel

Nowa promocja Plusa będzie dostępna już od jutra, tzn. 14 września 2023 roku.