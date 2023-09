Call of Duty: Modern Warfare 2 za darmo (przez kilka dni)

Call of Duty: Modern Warfare 2 wraca do nas z kolejnymi, darmowymi dniami. Tym razem najnowszą strzelankę Activision z serii CoD będzie można ogrywać za free przez aż 7 dni. Są jednak pewne ograniczenia.

Call of Duty: Modern Warfare 2 z darmowym tygodniem

Call of Duty: Modern Warfare 2 nie jest najbardziej udanym tytułem w całej serii, na co wskazuje kiepski stan multiplayer. To trochę dziwne, ponieważ na przykład kampania była fenomenalna. Wielkimi krokami zbliża się także Call of Duty: Modern Warfare 3, więc Activision zdecydowało się na udostępnienie darmowego tygodnia z piątym sezonem CoD: MW2.

Try out the latest Season 05 maps, get chaotic in the new Havoc party mode, and deploy to a variety of gameplay experiences 🔥#MWII Multiplayer Free Access runs from Sept 13-20. More intel in the #CODBlog ➡️ https://t.co/3fQQBz93UN pic.twitter.com/gYxNvhJ2ZT — Call of Duty (@CallofDuty) September 12, 2023

Do 20 września wszyscy użytkownicy mogą zagrać w multiplayer Call of Duty: Modern Warfare 2 za darmo. Udostępniono aż 12 map oraz 11 trybów rozgrywki, więc jest całkiem sporo do przetestowania. Jednak, żeby nie było aż tak kolorowo, deweloperzy ograniczyli darmowy dostęp do maksymalnie 2,5 godziny rozgrywki – nie będzie można zatem testować CoD: MW2 przez dłuższy czas.

Trzeba jednak tutaj podkreślić, że to czas spędzony w meczach ma być mierzony do tego ograniczenia, a to oznacza, że godziny poświęcone na modyfikacje wyposażenia czy szukanie meczów w lobby nie będą się w to wliczać, co realnie wydłuży czas testów (a to akurat jest dobra wiadomość).

Grafika promująca 5 sezon Call of Duty: Modern Warfare 2 (źródło: callofduty)

Call of Duty: Modern Warfare 2 – w co zagrać w multi?

W trybie multiplayer Call of Duty: Modern Warfare 2 obecnie jest dostępnych wiele różnych trybów rozgrywki. Nie wystarczy Wam czasu, żeby ograć każdy. Można wpaść np. na Shipment 24/7, który jest dość wymagający i intensywny, albo pobawić się w DRC – Strefa 1 oraz Havoc. Opcji w sumie jest wiele, a w grę wchodzą także ogromne mapy bitewne.

Na pewno warto pochwalić Activision za to, że darmowe testy obejmują także mapy, które zawitały do gry razem z piątym sezonem. Mowa tutaj o Punta Mar oraz Strajk. Pierwsza z nich rozgrywa się w nadmorskiej miejscowości, a druga w Urzikstanie. Pamiętajcie też, że zawartość zdobyta w CoD: MW2 zostanie przeniesiona do CoD: MW III, które zadebiutuje już 10 listopada 2023 roku.

Ostatnio pisaliśmy o tym, że kontynuacja Call of Duty: Modern Warfare 2 zapowiada się świetnie. Nie ma w tym ani krzty przesady, patrząc na fenomenalny trailer oraz powrót znanych nam z serii Call of Duty bohaterów.