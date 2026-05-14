Korzystanie z Meta AI bez żadnych zahamowań i konsekwencji. Meta to umożliwi

Mówi się, że „w internecie nic nie ginie” i podobna zasada obowiązuje również w przypadku korzystania ze sztucznej inteligencji. Amerykański gigant pozwoli jednak używać Meta AI bez zahamowań i konsekwencji.

Meta zapowiada nowy tryb korzystania z Meta AI – Incognito Chat

Sztuczna inteligencja Meta AI została udostępniona w Polsce w marcu 2025 roku na Facebooku, Messengerze, Instagramie i WhatsAppie. Z kolei od listopada 2025 roku dostępna jest w Polsce nowa aplikacja Meta AI. Mieszkańcy kraju nad Wisłą mogą zatem korzystać ze sztucznej inteligencji amerykańskiego giganta, choć często też zadają pytanie, jak ją wyłączyć (nie da się jednak tego zrobić).

Wpływ na to może mieć również fakt, że osoby, używające Meta AI, muszą wyrazić zgodę na trenowanie modeli AI na podstawie swojej aktywności. Jest to zatem „transakcja wiązana”, co jak najbardziej może zniechęcić do korzystania z tego rozwiązania albo używania go w każdej sytuacji.

Amerykanie są tego świadomi, dlatego stworzyli nowy tryb – Incognito Chat, którego nazwa jest jednoznaczna. Pozwala on bowiem korzystać z Meta AI bez zahamowań i konsekwencji, ponieważ konwersacja nie jest zapisywana w historii, w związku z czym nie wpływa na późniejsze „postrzeganie” użytkownika.

Ponadto Incognito Chat zapewnia „prawdziwą prywatność”, gdyż nawet sama Meta nie może zobaczyć rozmowy z AI, przeprowadzonej po włączeniu tego trybu. Wiadomości są wtedy przetwarzane w bezpiecznym środowisku, niedostępnym dla nikogo innego oraz usuwane po zakończeniu rozmowy ze sztuczną inteligencją Mety.

Czat incognito z Meta AI (źródło: Meta)

Amerykanie są przekonani, że nowy tryb Incognito Chat w Meta AI zachęci użytkowników do rozmowy o trudnych lub wstydliwych tematach bądź takich, których szczegóły nie powinny zostać zapisane w pamięci i przetwarzane do szkolenia modeli AI oraz personalizacji reklam.

Incognito Chat z Meta AI to dopiero początek

Incognito Chat będzie dostępny podczas korzystania z aplikacji Meta AI oraz Meta AI na WhatsAppie. Meta informuje, że użytkownicy zyskają do niego dostęp w nadchodzących miesiącach.

Ponadto w nadchodzących miesiącach Amerykanie planują wdrożyć rozwiązanie o nazwie Sidechat chronione funkcją Private Processing na WhatsAppie. Dzięki temu użytkownik będzie mógł skorzystać z pomocy sztucznej inteligencji, która uwzględni kontekst dyskusji, bez potrzeby przerywania konwersacji.