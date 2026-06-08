Internet w samolotach tanich linii lotniczych

Do tanich węgierskich linii lotniczych zmierza nowa usługa, dzięki której pasażerowie będą mogli korzystać z internetu podczas podróży. Firma ujawniła kilka istotnych informacji.

Samoloty tanich linii lotniczych z internetem dla pasażerów

Tanie, węgierskie linie lotnicze Wizz Air zapowiedziały, że wkrótce rozpoczną instalację systemów Wi-Fi, aby pasażerowie mogli korzystać z szybkiego i stabilnego internetu z niskimi opóźnieniami podczas całego lotu. Rozwiązanie zostanie oparte o satelity Starlink. Warto przypomnieć, że podobny system – oparty na Starlinkach – wdrażano już w samolotach Air France.

Pasażerowie Wizz Air będą mogli przeglądać strony internetowe, korzystać z komunikatorów oraz social mediów, a nawet pracować w trybie online przez całą podróż. Wizz Air deklaruje, że każdy samolot nowej generacji należący do floty zostanie wyposażony w ten nowoczesny system Wi-Fi, bez względu na to, na jakiej trasie odbywa się dany lot. Ian Malin – dyrektor handlowy Wizz Aira – podkreślił, że to koniec wybierania pomiędzy tanią podróżą a dostępem do niezawodnej sieci. Wspomniał też, że dzięki nowej usłudze firma chce zapewnić klientom możliwość pozostawania w kontakcie z bliskimi, pracą i najważniejszymi sprawami przez cały lot.

Mimo iż instalacja ma rozpocząć się już w 2027 roku obecnie nie wiadomo kiedy internet stanie się faktycznie dostępny dla pasażerów. Wizz Air nie ujawnił też, czy Wi-Fi byłoby darmowe, czy jednak konieczne będzie wniesienie dodatkowej opłaty.

Tanie linie lotnicze Wizz Air wdrażają nowoczesne rozwiązania

Warto wspomnieć, że w marcu 2026 roku wspominaliśmy, że Wizz Air wprowadza do swoich systemów cyfrowy ekosystem pokładowy. Flota obejmująca ponad 260 samolotów oferuje pasażerom możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Bluetooth. Ponadto węgierskie linie lotnicze informowały, że rozpoczną testy nowej usługi pozwalającej pasażerom na wykupienie dostępu do bezprzewodowej rozrywki, korzystania z komunikatora WhatsApp czy przeglądania bieżących informacji dotyczących lotu. Pilotaż ten dotyczy pięciu samolotów bazowanych w Wielkiej Brytanii, a usługa jest dodatkowo płatna.

Jednocześnie należy nadmienić, że od 1 kwietnia 2025 roku w samolotach Wizz Air nie jest przyjmowana gotówka. Akceptowane są wyłącznie płatności kartą, a każdy z pasażerów może zrobić zakupy maksymalnie na kwotę 150 euro.