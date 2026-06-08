Ten smartfon czerpie garściami z iPhone’a

Produkty Apple są jednymi z najczęściej kopiowanych – w mniej lub bardziej „jednoznaczny” sposób. Dziś na rynku zadebiutował kolejny smartfon, który wyraźnie czerpie „inspirację” z iPhone’a. Daleko mu jednak do oryginału.

Nowy smartfon Infinix Smart 20 czerpie garściami z iPhone’a

„Ajfonopodobne smartfony” debiutują jak grzyby po deszczu (jednym z ostatnich przykładów jest Vivo V70 Lite, który wygląda jak bliźniak iPhone’a 17) i najczęściej są one jedynie podobne z wyglądu, podczas gdy specyfikacja techniczna jest znacząco słabsza.

I taki też jest nowy smartfon Infinix Smart 20 – wygląda jak połączenie iPhone’a 17 i iPhone’a 17 Pro (Max), choć mimo wszystko (przynajmniej na pierwszy rzut oka) bardziej przypomina tego ostatniego. Ma on też jeszcze (tylko) jeden element wspólny – ekran odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz, aczkolwiek nie w aż tak szerokim zakresie wartości, bo 45, 60, 90 lub 120 Hz, a nie od 1 do 120 Hz.

Infinix Smart 20 (źródło: Infinix)

Poza tym smartfon Infinix Smart 20 ma zupełnie inną, słabszą specyfikację techniczną. Wyświetlacz ma bowiem rozdzielczość zaledwie HD+ 1576×720 pikseli przy przekątnej 6,78 cala. Procesor to z kolei MediaTek Helio G81 Ultimate 2,0 GHz. Pamięci operacyjnej (LPDDR4X) są z kolei tylko 4 GB.

Pojemność akumulatora również nie zachwyca – ma 5200 mAh, a na dodatek można ładować go z mocą najwyżej 15 W. Obsługiwane jest też ładowanie zwrotne o (równie małej) mocy – 5 W. Do tego smartfon Infinix Smart 20 ma dwa 8 Mpix aparaty z przysłoną f/2.0 (jeden z przodu i jeden z tyłu) oraz wolną pamięć flash typu eMMC (choć z opcją rozszerzenia za pomocą karty microSD o pojemności do 2 TB).

Infinix Smart 20 (źródło: Infinix)

Zaletami są też czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dual SIM, pilot na podczerwień, radio FM i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz przyzwoita odporność na pył i wodę (IP64). Całość ma wymiary 167,7×78,8×7,7 mm i pracuje pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką XOS16.

Największa zaleta smartfona Infinix Smart 20 to niska cena

Choć specyfikacja tego modelu nie jest najlepsza, to jego cena (obok oczywiście podobieństwa do iPhone’a) może skłonić do zakupu wiele osób. Wersja 4/64 GB jest bowiem sprzedawana w Indiach za 12499 rupii (równowartość około 485 złotych), a konfiguracja 4/128 GB za 13999 rupii (~540 złotych).

Aktualnie nie wiadomo, czy smartfon Infinix Smart 20 trafi do sprzedaży w Polsce jak stosunkowo niedawno Infinix Note Edge (który jest zdecydowanie lepiej wyposażony).