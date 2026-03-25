Nowe udogodnienie dla pasażerów Wizz Air. Trzeba będzie jednak zapłacić

Węgierskie, tanie linie lotnicze Wizz Air poinformowały dziś, że w ich samolotach będzie dostępny cyfrowy ekosystem pokładowy. Składają się na niego dwie nowe usługi, jednak za jedną trzeba będzie zapłacić.

Pasażerowie Wizz Air będą mogli składać zamówienia na pokładzie z użyciem technologii Bluetooth

Wizz Air poinformował, że w jego wszystkich samolotach, których ma w swojej flocie ponad 260, będzie można złożyć zamówienie z użyciem łączności Bluetooth bez konieczności posiadania połączenia z internetem.

Wystarczy, że pasażer pobierze i zainstaluje wcześniej aplikację Wizz Air (do czego niezbędne jest połączenie z internetem, dlatego należy zrobić to przed lotem), w której będzie mógł przeglądać ofertę jedzenia, napojów i produktów butikowych, gdy samolot znajdzie się w przestworzach.

Za pośrednictwem aplikacji Wizz Air pasażer będzie mógł też złożyć zamówienie, które zostanie wysłane do załogi z wykorzystaniem technologii Bluetooth. Według zapewnień przewoźnika ma to skrócić czas oczekiwania i zwiększyć dokładność, szczególnie w sytuacjach, gdy występuje bariera językowa.

Przy okazji warto przypomnieć, że od 1 kwietnia 2025 roku we wszystkich samolotach linii lotniczych Wizz Air można płacić za zakupy na pokładzie wyłącznie kartą – gotówka nie jest już przyjmowana. Co istotne: akceptowane są również płatności kartami Revolut (z czym w przeszłości mógł być problem).

Z nowymi zasadami związane jest jednak istotne ograniczenie – każdy pasażer może zrobić podczas lotu zakupy za kwotę maksymalnie 150 euro, a przy zakupach od 50 euro załoga ma prawo poprosić o okazanie karty pokładowej.

Pasażerowie Wizz Air zyskają też dostęp do internetu, ale w ograniczonym zakresie

Równocześnie linia rozpoczęła półroczny okres testowy usługi, zapewniającej pasażerom możliwość zakupu bezprzewodowej rozrywki w czasie lotu (filmów, programów telewizyjnych, podcastów, muzyki, gier i treści dla dzieci), korzystania z WhatsAppa oraz podglądu bieżących informacji o locie w czasie rzeczywistym.

Rozwiązanie to będzie testowane w pięciu bazowanych w Wielkiej Brytanii samolotach. Wizz Air nie ujawnił cen, jednak portal paxex.aero informuje, że na przykład możliwość korzystania z komunikatora przez jedną godzinę będzie kosztowała 3 funty (około 15 złotych), natomiast przez cały lot – 5 funtów (~25 złotych).