Alior Bank wdraża nową bankowość internetową i aplikację mobilną

Alior Bank ogłosił udostępnienie nowego systemu bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej dla części klientów. Zastąpią one dotychczasowe rozwiązania, co ma zapewnić szereg korzyści.

Nowa bankowość internetowa i aplikacja mobilna dla klientów biznesowych Alior Banku

Dotychczas dla klientów biznesowych Alior Banku przeznaczona była bankowość internetowa BusinessPro oraz aplikacja mobilna BusinessPro Lite. Bank postanowił jednak wdrożyć nowe systemy – bankowość internetową Alior Business i aplikację mobilną Alior Business Mobile.

Jak zapewnia Alior Bank, nowe narzędzia zostały zaprojektowane z myślą o potrzebach przedsiębiorców, zapewniając bardziej intuicyjną obsługę, nowoczesny interfejs i rozszerzony zakres funkcjonalności. Umożliwiają one zarządzanie finansami firmowymi, personalizację pulpitu, dostęp do pełnej historii operacji, zestawień i raportów, a także realizację różnego rodzaju przelewów – zarówno krajowych, jak podatkowych oraz zagranicznych.

Bank utrzymuje, że liczbę kroków potrzebnych do realizacji poszczególnych zadań ograniczono do minimum, a struktura interfejsu została dopasowana do rzeczywistych scenariuszy pracy w firmach. Ponadto klienci biznesowi otrzymają możliwość korzystania z platformy wymiany walut – Autodealing, a w przyszłości również do BankConnect, obsługi Biura Maklerskiego i Alior Faktor.

Do ich dyspozycji instytucja oddaje też możliwość bezpośredniej integracji z systemem klasy ERP, dostarczanym przez firmę Comarch S.A., który jest zintegrowany z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Ma to pozwolić szybciej realizować przelewy dzięki automatycznemu uzupełnianiu formatek przelewów.

Nowy system dla klientów biznesowych oferuje również możliwość tworzenia i realizacji płatności cyklicznych, rozszerzony zakres automatycznych powiadomień o zdarzeniach (np. logowaniach, transakcjach) i narzędzia do zaawansowanego zarządzania kartami wielowalutowymi. Ponadto wprowadzono funkcję raportów cash management oraz opcję indywidualnego definiowania formatów importu i eksportu danych.

To nie koniec nowości w Alior Banku dla klientów biznesowych

Bank zapowiedział, że w przyszłości aplikacja Alior Business Mobile umożliwi dodawanie kart do portfeli cyfrowych Google Pay i Apple Pay, a w 2026 roku zamierza zintensyfikować prace związane z ujednoliceniem oferty dla wszystkich segmentów klienta biznesowego w ramach nowego systemu Alior Business.

Alior Bank planuje również wdrażać rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które będą wspierać przedsiębiorców w codziennym prowadzeniu biznesu – pomagając im szybciej analizować dane, podejmować trafniejsze decyzje finansowe i oszczędzać czas.

Przy okazji warto przypomnieć, że w 2024 roku Alior Bank wdrożył rozwiązanie, które ułatwia zakładanie jego klientom firmy.