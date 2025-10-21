Niezbędnik majsterkowicza i artysty. Teraz o 50% taniej

Uwielbiasz DIY i samodzielne wykonywanie rozmaitych akcesoriów czy ozdób domowych? A może jesteś majsterkowiczem i potrzebujesz narzędzia, które pozwoli Ci dokonać szybkich napraw? To też świetna sprawa dla dzieci i dorosłych tworzących rękodzieło i projekty kreatywne. O czym mowa? O bezprzewodowym pistolecie do kleju na gorąco.

Pistolet do kleju Tilswall 4 V Lite – teraz jest najlepszy moment na jego zakup

Pistolet do kleju na gorąco pozwala szybko i trwale połączyć elementy wykonane z takich materiałów, jak papier, tkanina, plastik, metal, drewno czy szkło. Wspominam o nim nie bez powodu – jeśli do tej pory od zakupu odrzucała Cię cena, to teraz dobry sprzęt tego typu możesz kupić taniej o 50%.

Mam tu na myśli model Tilswall 4 V Lite. Do jego charakterystycznych cech zalicza się to, że bardzo szybko się nagrzewa – jest gotowy do działania w zaledwie pół minuty. Akumulator o pojemności 2000 mAh sprawia zaś, że nie wymaga częstego ładowania i spokojnie wystarcza na realizację nawet bardziej skomplikowanych projektów.

Pistolet do kleju Tilswall 4 V Lite (źródło: Biedronka Home)

Producent zadbał też o bezpieczeństwo i ergonomię. Stąd poręczny uchwyt pokryty antypoślizgowym materiałem, silikonowa osłona chroniąca przed poparzeniem, szeroka stopa umożliwiająca wygodne odkładanie pistoletu bez obaw o jego przewrócenie czy też automatyczne wyłączanie po pięciu minutach bezczynności.

Kluczowa w tym wszystkim jest jednak dysza o średnicy 1,7 mm, zapewniająca zarazem szybkie, równomierne i precyzyjne nakładanie kleju. Jej konstrukcja ogranicza w dodatku ryzyko wycieków i chlapania.

Jeszcze tylko dziś – pistolet do kleju taniej o 50%

Tak, jak wspominałem, jeszcze tylko dzisiaj (21 października 2025 roku) w internetowym sklepie Biedronka Home możesz skorzystać z promocji i kupić ten pistolet do kleju za mniej niż połowę ceny: 79 złotych (zamiast 159 złotych). Promocją objęte zostały wszystkie cztery warianty kolorystyczne. Masz do wyboru:

W zestawie, poza samym pistoletem, znajduje się również 20 wkładów klejowych (o wymiarach 20×140 mm) – do pracy możesz więc przystąpić od razu.