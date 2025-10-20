Szybki internet bez światłowodu? TP-Link ma rozwiązanie

Niestety, nie do każdego miejsca dociera światłowód. Nowe urządzenie TP-Link ma w założeniach być alternatywną opcją.

TP-Link wprowadza zewnętrzny router 5G

Nowy router 5G – model TP-Link NE200-Outdoor – został stworzony, aby przede wszystkim zapewnić dostęp do możliwie najszybszego internetu w miejscach, gdzie nie dociera infrastruktura kablowa lub światłowodowa. Dodatkowo może pełnić rolę zapasowego dostępu do internetu, gdy przykładowo podstawowe łącze jest dość awaryjne.

Producent wśród zalet wymienia prędkość pobierania do 4,67 Gb/s w technologii 5G i do 1,6 Gb/s przy wykorzystaniu technologii LTE-Advanced Cat19. Jeśli chodzi o prędkość wysyłania, to maksymalnie wynosi ona – odpowiednio – do 1,46 Gb/s i do 211 Mb/s. Urządzenie wyposażone jest także w port PoE/LAN 2,5 Gb/s oraz gniazdo na kartę nano SIM.

Należy mieć na uwadze, że TP-Link NE200-Outdoor nie rozgłasza sieci Wi-Fi. Jego zadaniem jest odbieranie sygnału sieci komórkowej 5G/4G i przekazywanie go do wewnętrznego routera Wi-Fi. Firma zaznacza, że takie podejście pozwala na uzyskanie najwyższej stabilności i jakości połączenia nawet w budynkach o grubych ścianach.

Wymiary routera wynoszą 83 x 110 x 36 mm, a jego obudowa spełnia klasę szczelności IP66. Urządzenie ma być odporne także na wiatr i skrajne temperatury – od -30 do 60°C. Producent dodaje, że router można w łatwy sposób zamontować na dachu, ścianie, słupie lub oknie – wszystkie niezbędne uchwyty znajdują się w zestawie.

Nie tylko montaż jest prosty, ale także uruchomienie urządzenia. Funkcja Plug & Play sprawia, że router jest gotowy do działania niemal od razu po instalacji, bez męczenia się ze skomplikowaną konfiguracją. Natomiast do zarządzania przeznaczona jest aplikacja TP-Link Tapo. Znajdziemy w niej ustawienia, opcje związane z monitorowaniem połączenia, a także pobierzemy i zainstalujemy aktualizacje oprogramowania.

Ile kosztuje router TP-Link NE200-Outdoor?

Router TP-Link NE200-Outdoor objęty jest 3-letnią gwarancją producenta i ma być sprzedawany w cenie około 1300 złotych. Obecnie jednak z dostępnością w popularnych sklepach jest dość słabo, a cena jest zazwyczaj bliższa 1500 złotych. Możliwe, że niebawem się to jednak zmieni.