Linus Smart Lock L2 Lite (źródło: Yale)
Nowy inteligentny zamek Yale otworzy drzwi, zanim się do nich zbliżysz

Piotr Bukański·
Marka Yale zaprezentowała nową generację inteligentnego zamka. Linus Smart Lock L2 Lite, bo o nim mowa, wykorzystuje technologię KeySense i funkcję Auto-unlock, dzięki czemu użytkownicy mogą zapomnieć o tradycyjnych kluczach. Znamy już także datę sklepowej premiery i cenę tego cudeńka. Ciekawi?

Ten zamek sprawi, że Twój dom będzie witać Cię już od furtki

Linus Smart Lock L2 Lite ma sprawić, że codzienne wchodzenie i wychodzenie z domu stanie się szybsze i wygodniejsze niż kiedykolwiek. Największą uwagę w przypadku nowego inteligentnego zamka marka skupia na technologii KeySense, która pozwala na łatwe sterowanie jednym przyciskiem. Jego krótkie naciśnięcie odryglowuje drzwi od środka, a dłuższe przytrzymanie powoduje ich automatyczne zamknięcie o ustalonej godzinie.

Jeszcze ciekawiej prezentuje się funkcja Auto-unlock, która jak sama nazwa wskazuje, sprawia, że drzwi otwierają się same, gdy właściciel zbliża się do domu ze smartfonem w kieszeni. To rozwiązanie eliminuje konieczność szukania kluczy czy odblokowywania telefonu, a w sytuacjach, gdy ręce zajęte są np. zakupami, to różnica jest naprawdę odczuwalna, kiedy nie mamy potrzeby szukać kluczy w kieszeni.

Linus Smart Lock L2 Lite (źródło: Yale)

Zamek można też sparować z inteligentną klawiaturą Yale, co pozwala nadać indywidualne kody dostępu członkom rodziny czy gościom. Aplikacja Yale Home może przesyłać powiadomienia, dzięki którym właściciel zawsze wie, kto i kiedy wszedł do domu.

Linus L2 Lite zaprojektowano z myślą o łatwej instalacji. Producent przekonuje, że pasuje do większości europejskich drzwi i nie wymaga wiercenia czy specjalistycznych narzędzi. Cały proces można przeprowadzić samodzielnie, korzystając z instrukcji dostępnych w aplikacji. Yale zastosował też zaawansowane szyfrowanie chroniące przed cyberatakami, a każde konto wymaga logowania dwuetapowego.

Linus Smart Lock L2 Lite (źródło: Yale)

Ile trzeba będzie zapłacić za Linus Smart Lock L2 Lite?

Warto wspomnieć też o możliwości rozbudowy systemu np. o mostek Wi-Fi. Dzięki niemu użytkownicy zyskują możliwość zdalnego sprawdzenia stanu zamka, otwierania drzwi czy przeglądania historii wejść z dowolnego miejsca na świecie. Co więcej, urządzenie jest zgodne ze standardem Matter i Thread, co oznacza łatwą integrację z ekosystemami takimi jak Amazon Alexa, Google Home, Apple Home czy Samsung SmartThings.

Nowy Linus Smart Lock L2 Lite trafi do sprzedaży 3 grudnia i będzie dostępny w cenie 139 euro (~590 złotych).

