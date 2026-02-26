Znana marka stworzyła inteligentny kosz na śmieci. Mógłby jeszcze sam je wynieść

Nowa propozycja znanego chińskiego producenta byłaby świetnym uzupełnieniem inteligentnego domu. Inteligentny kosz na śmieci Dreame Life SP09 Pro jest intrygującym produktem, choć w dzisiejszych czasach mógłby oferować jednak trochę więcej smart-funkcji.

Inteligentny kosz na śmieci Dreame to ciekawa propozycja

Chińska marka Dreame tworzy produkty ukierunkowane na prawdziwie inteligentny dom. Wśród smart produktów znajdziesz przede wszystkim sprzęty wspomagające domowników w utrzymaniu czystości, takie jak roboty sprzątające, odkurzacze pionowe czy mopy, a także roboty koszące np. Dreame A2 i myjki do okien jak Dreame C1. Poza tym marka Dreame próbuje swoich sił w produkcji smartfonów, telewizorów oraz dużego AGD, w tym lodówek, zmywarek i pralek.

Teraz do tego szerokiego grona inteligentnych urządzeń dołącza kosz na śmieci, który odbierze domownikom niejedno, a dwa zadania. Przede wszystkim, aby umieścić odpadki w Dreame Life SP09 Pro, użytkownik nie musi brudzić sobie rąk przez samodzielne unoszenie pokrywy czy naciskanie przycisku.

Dzięki zintegrowanemu czujnikowi wystarczy machnąć ręką lub nawet położyć odpad na pokrywie, a ta otworzy się automatycznie i po chwili zamknie. Co ważne, mechanizm otwierania sprawia, że pokrywa chowa się w dół, zapobiegając np. uderzeniu w rękę użytkownika. Producent zainstalował na koszu także przycisk, za pomocą którego można pozostawić pokrywę otwartą na dłużej.

Dreame Life SP09 Pro (źródło: Notebookcheck)

Smart kosz na śmieci Dreame Life SP09 Pro – wymiary, funkcjonalność i cena

Dreame Life SP09 Pro ma wymiary 34,7 x 30,4 x 15,6 centymetra oraz ma pomieścić 9 litrów odpadów. Według deklaracji producenta taka pojemność ogranicza konieczność częstego wynoszenia śmieci. Jak jednak zauważa Notebookcheck, ten inteligentny kosz oferuje niewielką pojemność przez co raczej nie będzie idealnym rozwiązaniem do kuchni, a jest przeznaczony do sypialni czy łazienki.

Poza automatyczną pokrywą inteligentny kosz Dreame Life SP09 Pro może samodzielnie instalować świeże worki. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez producenta, mechanizm wykorzystuje podciśnienie. Sprzęt nie jest zasilany na stałe ani ładowalny, gdyż w tym przypadku Dreame zdecydowało się na zasilanie tradycyjnymi bateriami AA.

Dreame Life SP09 Pro (źródło: Notebookcheck)

Konstrukcję kosza zwieńcza plastikowa, biała obudowa z delikatnym złotym paskiem. Nowy inteligentny kosz na śmieci Dreame Life SP09 Pro zadebiutował już na chińskim rynku za 329 juanów (~170 złotych). Na ten moment nie wiadomo czy produkt zostanie skierowany poza rodzimy rynek, w tym do Europy czy USA.

Warto przypomnieć, że inteligentne kosze nie są nowością i od lat pojawiają się wśród smart produktów. Przykładowo Xiaomi zaanonsowało podobną propozycję już w 2018 roku, a dwa lata później chiński producent pokazał też kosz Xiaomi Quange GA1 z dwoma wewnętrznymi pojemnikami – na suche i mokre odpady – oraz funkcją rozpoznawania rodzaju śmieci.