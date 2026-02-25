Smukły smartfon nie musi być wykastrowany. Ten pomysł mi się podoba

Powszechnie dostępne smartfony często oferują sztywne funkcje, które można rozszerzyć o dodatkowe, choć często nieporęczne akcesoria. Marka Tecno ma jednak ciekawe rozwiązanie.

Tecno prezentuje nowość – modułowy smukły smartfon może być rewelacyjny

Temat modułowych smartfonów co jakiś czas powraca. Ponad 10 lat temu Google pochyliło się nad projektem Ara, który jednak nie został zrealizowany. Z kolei w lipcu 2025 roku wspominaliśmy o modelu H-One Pro, choć ten też prawdopodobnie również skazano na porażkę. Warto dodać, że swoich sił w temacie modułowego smartfona spróbowało też HMD ze swoim modelem Fusion, który zaprezentowano we wrześniu 2024 roku.

Mimo porażek licznych firm marka Tecno przedstawiła kolejną, ciekawą koncepcję modułowego smartfona. Użytkownik, w zależności od aktualnych potrzeb, mógłby montować akcesoria za pomocą magnetycznego mocowania i systemu inteligentnej łączności. Całość miałaby wyróżniać się smukłością.

Modułowy system Tecno obejmuje dwa warianty – smartfon Moda i Atom, a także 10 różnych akcesoriów, mających cechować się smukłością, estetyką i elastycznością. Jak podkreśla Leo Li – dyrektor ds. produktów w dziale Modular Magnetic Interconnection Technology w Tecno – to coś więcej niż skok w łączności; to eksperyment z mobilną wolnością, w którym urządzenie nie jest już definiowane przez swoją fabryczną formę.

Modułowy smartfon Tecno – multum możliwości i wiele funkcji

Podstawowa wersja modułowego smartfona Tecno to urządzenie o grubości 4,9 milimetra. Sprzęt wyposażono w panel tylny z laminowanej powłoki z matowym wykończeniem oraz polerowaną, metalową ramką. Na tyle urządzenia producent ulokował delikatne linie, które dzielą panel na osiem modułowych stref.

Dołączane akcesoria miałyby być nie tylko proste w użytkowaniu i podłączane intuicyjnie, ale też nie wpływać na estetykę urządzenia. W praktyce system Tecno miałby objąć wysokowydajne moduły, w tym m.in.:

ultracienki powerbank o grubości 4,5 milimetra – podwajający moc smartfona,

kamerę akcji – zwiększający możliwości fotograficzne,

teleobiektyw – działający jako samodzielny system, który wykorzystuje wyświetlacz smartfona jako wizjer.

Jak wynika z informacji przekazanych przez producenta hybrydowa architektura wykorzystuje układ magnetyczny, który zapewnia bezpieczne mocowanie. Ponadto obejmuje złącza pogo-pin, łączność Bluetooth i Wi-Fi.