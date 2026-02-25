Smartfon modułowy Tecno Atom, Tecno Moda
Koncepcja smartfonów modułowych (źródło: Tecno)
Smartfony

Smukły smartfon nie musi być wykastrowany. Ten pomysł mi się podoba

Natalia Kania-Kuc·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
Smukły smartfon nie musi być wykastrowany. Ten pomysł mi się podoba

Powszechnie dostępne smartfony często oferują sztywne funkcje, które można rozszerzyć o dodatkowe, choć często nieporęczne akcesoria. Marka Tecno ma jednak ciekawe rozwiązanie.

Tecno prezentuje nowość – modułowy smukły smartfon może być rewelacyjny

Temat modułowych smartfonów co jakiś czas powraca. Ponad 10 lat temu Google pochyliło się nad projektem Ara, który jednak nie został zrealizowany. Z kolei w lipcu 2025 roku wspominaliśmy o modelu H-One Pro, choć ten też prawdopodobnie również skazano na porażkę. Warto dodać, że swoich sił w temacie modułowego smartfona spróbowało też HMD ze swoim modelem Fusion, który zaprezentowano we wrześniu 2024 roku.

Mimo porażek licznych firm marka Tecno przedstawiła kolejną, ciekawą koncepcję modułowego smartfona. Użytkownik, w zależności od aktualnych potrzeb, mógłby montować akcesoria za pomocą magnetycznego mocowania i systemu inteligentnej łączności. Całość miałaby wyróżniać się smukłością.

Modułowy system Tecno obejmuje dwa warianty – smartfon Moda i Atom, a także 10 różnych akcesoriów, mających cechować się smukłością, estetyką i elastycznością. Jak podkreśla Leo Li – dyrektor ds. produktów w dziale Modular Magnetic Interconnection Technology w Tecno – to coś więcej niż skok w łączności; to eksperyment z mobilną wolnością, w którym urządzenie nie jest już definiowane przez swoją fabryczną formę.

Smukły smartfon modułowy Tecno Moda
Tecno Moda (źródło: Tecno)
Smukły smartfon modułowy Tecno Atom
Tecno Atom (źródło: Tecno)

Modułowy smartfon Tecno – multum możliwości i wiele funkcji

Podstawowa wersja modułowego smartfona Tecno to urządzenie o grubości 4,9 milimetra. Sprzęt wyposażono w panel tylny z laminowanej powłoki z matowym wykończeniem oraz polerowaną, metalową ramką. Na tyle urządzenia producent ulokował delikatne linie, które dzielą panel na osiem modułowych stref.

Dołączane akcesoria miałyby być nie tylko proste w użytkowaniu i podłączane intuicyjnie, ale też nie wpływać na estetykę urządzenia. W praktyce system Tecno miałby objąć wysokowydajne moduły, w tym m.in.:

  • ultracienki powerbank o grubości 4,5 milimetra – podwajający moc smartfona,
  • kamerę akcji – zwiększający możliwości fotograficzne,
  • teleobiektyw – działający jako samodzielny system, który wykorzystuje wyświetlacz smartfona jako wizjer.

Jak wynika z informacji przekazanych przez producenta hybrydowa architektura wykorzystuje układ magnetyczny, który zapewnia bezpieczne mocowanie. Ponadto obejmuje złącza pogo-pin, łączność Bluetooth i Wi-Fi.

Zobacz również
Natalia Kania-Kuc
Inżynier środowiska z wykształcenia, copywriter z pasji, „newswoman” z wyboru. Piszę, tworzę, analizuję – szczególnie interesują mnie nowe technologie, inteligentny dom, elektronika i aplikacje, których zbieram na pęczki (ale miejsce na kolejne zawsze się znajdzie ;)). Wcześniej publikowałam na oiot.pl, a teraz eksploruję świat cyfrowych ciekawostek na Tabletowo.pl.

Obserwuj nas