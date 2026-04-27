Google znów zmieni ikony aplikacji. Tym razem na lepsze?

Kilka lat temu firma Google podjęła kontrowersyjną decyzję i ujednoliciła ikony swoich poszczególnych aplikacji. Zamysł był taki, by cała rodzina wyglądała spójnie. Spotkało się to jednak z mieszanym przyjęciem, bo dla wielu osób wyglądały one po prostu tak samo i nie brakowało sytuacji, w których uruchamiało się nie to, co zamierzało się włączyć. Wygląda na to, że amerykański gigant postanowił się wycofać z tego pomysłu, choć zdecydowanie nie można mówić o kroku wstecz.

Nowe ikony aplikacji Google – powrót, ale nie do końca

Blisko rok temu – w maju 2025 roku – ikona głównej aplikacji Google została odświeżona i w miejscu wyraźnych odcięć kolorów pojawił się gradient. Od tego czasu podobny zabieg zastosowano także w ikonach Map i Zdjęć oraz platformy Home i asystenta Gemini.

Serwis 9to5Google donosi, że był to tylko zwiastun nadchodzących zmian – w podobnym stylu utrzymane mają zostać wszystkie ikony z tej rodziny, a w dodatku nierzadko odzyskają swoją unikatową identyfikację wizualną.

Nowe ikony Google w roku 2026 (źródło: 9to5Google)

Aplikacje Google Meet i Google Chat nie będą już do siebie łudząco podobne. Znacząco zmienią się również ikony Kalendarza i Listy zadań. Miejsce prostych, dwuwymiarowych kształtów, zajmą obłe, często trójwymiarowe obiekty, a kolorystyka – choć nadal opierająca się na czerwieni, żółci, zieleni i niebieskości – nie będzie już tak powtarzalna.

Nowe ikony Google w roku 2026 (źródło: 9to5Google)

Z ikony Dysku całkowicie znika czerwień, która nie pasowała do koncepcji przedstawiania trzech głównych formatów plików: dokumentów, arkuszy i prezentacji. Aplikacje służące do ich tworzenia i edycji również zostają odświeżone i każda z nich będzie mieć inny kształt.

Nowe ikony Google w roku 2026 (źródło: 9to5Google)

Nowe ikony powinny pojawić się wkrótce, ale szczegółów nie znamy

Serwis 9to5Google nie podaje, kiedy konkretnie zmiana ta wejdzie w życie, ale sugeruje, że nie będzie trzeba na nią długo czekać. Komentarze, jakie do tej pory widziałem, są raczej pozytywne, a doceniane jest przede wszystkim odejście od jednolitych i łudząco do siebie podobnych wzorów.

Również uważam, że to zmiana na plus, choć sama stylistyka ikon nie do końca trafia w mój gust.