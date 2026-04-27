Nowe słuchawki do miasta. Baseus MC2 zapowiadają się ciekawie

Coraz więcej osób poluje na otwarte słuchawki bezprzewodowe, zapewniające komfort TWS-ów połączony z pełną świadomością otoczenia. Nie dziwi więc, że Baseus poszerza swoje portfolio. Do Baseus MC1 z lutego 2025 roku oraz Baseus MC1 Pro z maja dołącza teraz model Baseus MC2. Na razie jest dostępny tylko w Chinach, ale śmiało można założyć, że dotrze też do naszej części świata.

Otwarte słuchawki Baseus MC2 zaprezentowane. Mają prawo się podobać

Warto poczekać, bo słuchawki Baseus MC2 zostały wyposażone w mostek ze stopu niklowo-tytanowego o bardzo małej grubości, system Cloud Airbag 2.0 zapewniający 360-stopniową amortyzację i silikonowe poduszki w różnych rozmiarach. Efektem ma być idealne dopasowanie do ucha, stabilne utrzymywanie pozycji oraz komfort przy wielogodzinnym użytkowaniu.

Jedna i druga słuchawka waży jedynie 5,1 g, a skrywa w sobie potrójny przetwornik magnetyczny i złotą membranę mikrokrystaliczną. Taki zestaw gwarantować ma niezłe brzmienie, z dobrym balansem i mocnymi basami. Obsługiwany jest kodek LDAC, rozwiązanie SuperBass 3.0 podbija niskie tony, a technologia dźwięku kierunkowego zapobiega przed nadmiernym wyciekiem audio na zewnątrz.

Baseus MC2 (źródło: Baseus)

Całkiem nieźle zapowiada się też czas pracy. Same słuchawki wytrzymywać mają nawet 13 godzin na jednym ładowaniu, a wraz z etui ładującym będzie się dało uzyskać aż 60 godzin. W razie czego zaś wystarczy 10-minutowe doładowanie, by można było słuchać muzyki przez kolejne 3 godzinki.

Producent chwali się również czterema mikrofonami z systemem redukcji szumów, ultrakrótkimi opóźnieniami (38 ms) oraz konstrukcją cechującą się pyło- i wodoszczelnością w klasie IP67.

Baseus MC2 (źródło: Baseus)

Ile kosztują słuchawki Baseus MC2?

Słuchawki Baseus MC2 występują w trzech wersjach kolorystycznych: białej (Cloud White), czarnej (Obsidian Black) i szarej (Tahiti Grey), a cena – niezależnie od wyboru – wynosi 349 juanów. Po obecnym kursie przekłada się to na ~185 złotych. Na mniej więcej taką kwotę nastawiałbym się też w Polsce (jeśli faktycznie urządzenie dotrze na nasz rynek).