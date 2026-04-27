słuchawki Baseus MC2
Baseus MC2 (źródło: Baseus)
Nowe słuchawki do miasta. Baseus MC2 zapowiadają się ciekawie

Wojciech Kulik·
Audio
Nowe słuchawki do miasta. Baseus MC2 zapowiadają się ciekawie

Coraz więcej osób poluje na otwarte słuchawki bezprzewodowe, zapewniające komfort TWS-ów połączony z pełną świadomością otoczenia. Nie dziwi więc, że Baseus poszerza swoje portfolio. Do Baseus MC1 z lutego 2025 roku oraz Baseus MC1 Pro z maja dołącza teraz model Baseus MC2. Na razie jest dostępny tylko w Chinach, ale śmiało można założyć, że dotrze też do naszej części świata.

Otwarte słuchawki Baseus MC2 zaprezentowane. Mają prawo się podobać

Warto poczekać, bo słuchawki Baseus MC2 zostały wyposażone w mostek ze stopu niklowo-tytanowego o bardzo małej grubości, system Cloud Airbag 2.0 zapewniający 360-stopniową amortyzację i silikonowe poduszki w różnych rozmiarach. Efektem ma być idealne dopasowanie do ucha, stabilne utrzymywanie pozycji oraz komfort przy wielogodzinnym użytkowaniu.

Jedna i druga słuchawka waży jedynie 5,1 g, a skrywa w sobie potrójny przetwornik magnetyczny i złotą membranę mikrokrystaliczną. Taki zestaw gwarantować ma niezłe brzmienie, z dobrym balansem i mocnymi basami. Obsługiwany jest kodek LDAC, rozwiązanie SuperBass 3.0 podbija niskie tony, a technologia dźwięku kierunkowego zapobiega przed nadmiernym wyciekiem audio na zewnątrz.

słuchawki Baseus MC2
Baseus MC2 (źródło: Baseus)

Całkiem nieźle zapowiada się też czas pracy. Same słuchawki wytrzymywać mają nawet 13 godzin na jednym ładowaniu, a wraz z etui ładującym będzie się dało uzyskać aż 60 godzin. W razie czego zaś wystarczy 10-minutowe doładowanie, by można było słuchać muzyki przez kolejne 3 godzinki.

Producent chwali się również czterema mikrofonami z systemem redukcji szumów, ultrakrótkimi opóźnieniami (38 ms) oraz konstrukcją cechującą się pyło- i wodoszczelnością w klasie IP67.

słuchawki Baseus MC2
Baseus MC2 (źródło: Baseus)

Ile kosztują słuchawki Baseus MC2?

Słuchawki Baseus MC2 występują w trzech wersjach kolorystycznych: białej (Cloud White), czarnej (Obsidian Black) i szarej (Tahiti Grey), a cena – niezależnie od wyboru – wynosi 349 juanów. Po obecnym kursie przekłada się to na ~185 złotych. Na mniej więcej taką kwotę nastawiałbym się też w Polsce (jeśli faktycznie urządzenie dotrze na nasz rynek).

Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

