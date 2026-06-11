Xiaomi zaserwuje kawę. Nawet na odludziu

W 1999 roku, jeszcze jako członek Wiele C.T., Łona rapował: „rzadko kiedy sięgam do innych trunków, kawa jest dla mnie lepsza od Świętego Mikołaja z workiem pełnym podarunków”. Jeśli też tak masz i na wszelkiego rodzaju wyjazdach brakuje Ci „czarnego napoju potrzebnego jak nogi krzesłu”, to spodoba Ci się nowość Xiaomi.

Xiaomi Mijia Portable Coffee Machine to bezprzewodowy ekspres do kawy

Xiaomi Mijia Portable Coffee Machine to przenośny, zasilany akumulatorowo ekspres, pozwalający na zaparzenie aromatycznego espresso z dala od cywilizacji. Konstrukcja jest odporna na pył i wodę (IP55). Ma 7,15 cm średnicy i 24,5 cm wysokości, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca, a akumulator o pojemności 7500 mAh zapewnia dość energii, by zaparzyć od 3 do 400 filiżanek kawy.

Skąd taki rozstrzał? Ano stąd, że dużą różnicę w energożerności robi to, czy ekspres będzie musiał sam podgrzać wodę, czy też użyjesz gorącej. Dobra wiadomość jest taka, że urządzenie można naładować, wykorzystując standardowy port USB-C: uzupełnienie energii od 20% do 80% zajmuje pół godzinki, pełne ładowanie zaś 80 minut.

Do podgrzania urządzenie wykorzystuje ceramiczną grzałkę, a jeśli masz dostęp do gorącej wody, to zadanie ekspresu sprowadza się tak naprawdę do uruchomienia i zrobienia użytku z elektromagnetycznej pompy ekstrakcyjnej o ciśnieniu 20 barów. Można wykorzystać zarówno kapsułki, jak i kawę mieloną – fajnie (i tylko szkoda, że częścią zestawu nie jest młynek).

Xiaomi Mijia Portable Coffee Machine (fot. Xiaomi Youpin)

Ile kosztuje przenośny ekspres do kawy Xiaomi?

Początkowo ekspres Xiaomi Mijia Portable Coffee Machine będzie sprzedawany na zasadzie crowdfundingu na chińskiej platformie Youpin. Kampania wystartuje 17 czerwca, a cena wyniesie 559 juanów (równowartość ~305 złotych), by po pewnym czasie wzrosnąć do standardowego poziomu 799 juanów (~435 złotych). Na razie nie wiadomo, jaka będzie przyszłość tego urządzenia i czy doczekamy się jego premiery także w Polsce.

Aha, wspomnę jeszcze, że producent dorzuca do zestawu etui, podstawkę ze stopu aluminium, metalowa puszkę na kawę, miarkę i kubek ze stali nierdzewnej z podwójną ścianką.