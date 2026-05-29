MacBook Neo będzie miał konkurencję. Qualcomm zapowiada rewolucję

Niedawna premiera laptopa MacBook Neo wywołała popłoch wśród producentów komputerów z systemem operacyjnym Windows. Nowy procesor Qualcomm Snapdragon C ma pozwolić im rywalizować z budżetową propozycją Apple.

Nowy procesor Qualcomm Snapdragon C pozwoli konkurować laptopom z Windowsem z komputerem MacBook Neo

Nowy procesor Qualcomm Snapdragon C jest przeznaczony do (naprawdę) tanich laptopów, kierowanych do uczniów, rodzin i małych firm. Według deklaracji amerykańskiego producenta ich ceny będą zaczynały się już od 300 dolarów. Dla porównania, MacBook Neo kosztuje od 599 dolarów (w polskim sklepie Apple od 2999 złotych).

Qualcomm twierdzi, że jego nowy procesor Snapdragon C1 pozwala stworzyć laptopy, które zapewnią responsywną wydajność (podczas przeglądania sieci, strumieniowania wideo i produktywnych zajęć), a przy tym będą pracować cicho za sprawą braku konieczności montażu wentylatorów, a na dodatek przez cały dzień.

Co ciekawe, mimo że procesor Qualcomm Snapdragon C jest kierowany do tanich (i nie oszukujmy się – raczej mało wydajnych) laptopów, to zintegrowano z nim NPU do obsługi funkcji AI.

Jest już pierwszy laptop, który ma procesor Snapdragon C

Pierwszym oficjalnie zaprezentowanym laptopem, który wyposażono w nowy procesor Qualcomm Snapdragon C, jest Acer Aspire Go 15 (AG15-Q31P). Jego specyfikacja może Was nawet pozytywnie zaskoczyć, ponieważ przynajmniej w przypadku topowej wersji faktycznie można liczyć na całkiem komfortowe użytkowanie i realizowanie mało wymagających zadań.

Acer Aspire Go 15 (AG15-Q31P) | źródło: Acer

Tajwański producent zapowiedział bowiem, że jego nowy laptop Acer Aspire Go 15 (AG15-Q31P) będzie wyposażony w maksymalnie 8 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. To jednak wskazuje, że w sklepach pojawią się też modele z mniejszą ilością pamięci i w ich przypadku może być już konieczna większa cierpliwość i wyrozumiałość.

Ponadto nowy laptop Acer Aspire Go 15 (AG15-Q31P) został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala, klawiaturę z blokiem numerycznym (nie wiadomo jednak, czy z podświetleniem, choć raczej nie) oraz dwa porty USB-C (służące też do ładowania), jeden port USB-A (prawdopodobnie 3.0), pełnowymiarowe HDMI i złącze do podłączenia słuchawek z mikrofonem. Użytkownicy będą mogli skorzystać także z Wi-Fi 6E.

Producent nie podał jednak, kiedy jego nowy laptop Acer Aspire Go 15 (AG15-Q31P) trafi do sprzedaży i ile będzie kosztował. Ta informacja zostanie przekazana „w późniejszym terminie”.