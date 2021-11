Intel Core i5-12400 będzie cechował się niehybrydową budową. Ma być bardzo wydajny

W sprzedaży detalicznej dostępne są już hybrydowe procesory Intel Alder Lake o odblokowanym mnożniku. Wszystko wskazuje na to, że reszta układów 12. generacji Intela bez dopisku „K” zostanie pozbawiona energooszczędnych rdzeni, przez co będzie bardzo przypominała swoich poprzedników.

Intel Core i5-12400 bez energooszczędnych rdzeni

Świeżo wydane układy Intel Alder Lake wprowadzają na rynek wiele nowości. Przede wszystkim są to pierwsze desktopowe procesory, wyróżniające się hybrydową budową, dobrze nam znaną z czipów opartych na architekturze ARM, które trafiają do smartfonów czy tabletów.

Jak się okazuje, w segmencie desktop w najbliższym czasie nie pojawi się więcej CPU z zestawem „dużych” i „małych” rdzeni na pokładzie. Reszta procesorów 12. generacji Intel Alder Lake (najpewniej) otrzyma jedynie wydajnościowe rdzenie Golden Cove.

źródło: comptoir hardware

Potwierdza to zrzut ekranu z programu CPU-Z, na którym jasno widać, że Intel Core i5-12400 został wyposażony w „jedynie” 6 rdzeni fizycznych oraz 12 rdzeni logicznych (wątków). Procesor ten, podobnie jak modele, które są już dostępne w sprzedaży (na przykład Intel Core i5-12600K), jest wytworzony w 10-nm procesie litograficznym, ma 18 MB pamięci cache L3, cechuje się TDP na poziomie 65 W i wykorzystuje gniazdo LGA 1700.

Intel Core i5-12400 będzie wydajniejszy niż AMD Ryzen 5 5600X?

Co ciekawe, układ wspiera także pamięci DDR5, lecz źródło nie podaje, moduły o jakiej częstotliwości trafiły do platformy testowej. Wiadomo jednak, że do testów wykorzystano także kartę graficzną AMD Radeon RX 6900 XT.

Jak widać, Intel Core i5-12400 uzyskał 1721 punktów w teście jednego rdzenia Cinebench R23, podczas gdy w konfiguracji wielordzeniowej wykazał 11546 punktów, wygrywając z AMD Ryzen 5 5600X, który osiągnął – odpowiednio – 1540 oraz 11306 punktów.



źródło: comptoir hardware

W benchmarku CPU-Z jest nieco inaczej, bowiem Intel Core i5-12400 w teście jednego wątku uzyskał 688 punktów, a wielu wątków – 5004, natomiast Ryzen 5 5600X wykazał – odpowiednio – 648 oraz 5022 punktów. Różnica nie jest duża, aczkolwiek Intel wysunął się tutaj na prowadzenie.

Wydajność w benchmarkach zapowiada się zatem bardzo dobrze, jednak jestem ciekaw, jak Intel Core i5-12400 sprawdzi się w grach komputerowych oraz – co najważniejsze – ile będzie kosztował. Jego poprzednik, czyli Intel Core i5-11400F, został wyceniony na około 900 złotych. Ryzen 5 5600X to trochę inna półka cenowa (kosztuje około 1500 złotych).

Na koniec zostaje pytanie, czy kilka procent różnicy w wydajności będzie warte wymiany całej platformy (płyta główna Z690, moduły DDR5). To się jednak okaże dopiero po premierze procesora Intel Core i5-12400(F), na którą jeszcze chwilę przyjdzie nam poczekać.