ASRock, GIGABYTE i AORUS gotowi na 12. generację procesorów Intela. Jest cała linia płyt głównych na chipsecie Z690

Niedawno zakończyła się prezentacja procesorów Intel Alder Lake, w ramach której technologiczny gigant z Santa Clara zaprezentował najnowszy chipset Z690, kompatybilny z odblokowanymi układami 12. generacji. ASRock jako jeden z przodujących producentów płyt głównych, nie mógł przejść obojętnie obok takiej premiery i ogłosił całą gamę platform dla CPU z rodziny Alder Lake-S.

Nowe płyty główne ASrock Z690 – Taichi, Extreme i Phantom Gaming

Nowa generacja płyt submarki Asusa jest tak właściwie odświeżeniem poprzednich, dobrze nam znanych serii, opartych na flagowym chipsecie ubiegłej generacji – Z590. Oczywistą sprawą jest, że płyty główne ASRock Z690 otrzymają wsparcie wszelkich zeszłorocznych funkcji. Wśród nich znajdzie się na przykład BFB (base frequency boost), która jak sama nazwa sugeruje, pomaga zwiększyć podstawową częstotliwość zegara procesora – nawet w układzie bez odblokowanego mnożnika. Ponadto, technologia pozwala na zwiększenie podstawowych limitów mocy (PL1 dla CPU z dopiskiem „K”).





Płyty ASRock Z690 DDR5 (źródło: wccftech)

Jak widać, każda z najnowszej generacji płyt ASRock 690 ma przypisaną konfigurację BFB – w głównej mierze zależną od sekcji zasilania. Dla przykładu, model ASRock Z690M-ITX został wyposażony w 7+1-fazową sekcję i pozwala na uzyskanie dodatkowych 25 W dla procesora. Modele z wyższej półki – Z690 Extreme, za sprawą 12+1 sekcji i natężeniu 60 A, zuskuje nawet 155 W energii, natomiast topowy Z690 Taichi, dzięki sekcji 19+1, ma nielimitowany zakres dodatkowej mocy.

Jeżeli chodzi o specyfikacje płyt, to konstrukcje oparte na chipsecie Z690 są kompatybilne jedynie z procesorami Intel Alder Lake, bowiem mają na pokładzie gniazdo LGA1700. Co więcej, niektóre modele wspierają pamięci operacyjne w starszym standardzie DDR4 – m.in. są to Steel Legend WiFi 6E, PRO RS, PG Riptide, a także Extreme WiFi 6E, nawet do 5000 MHz.

Nowa generacja pamięci DDR5-6400 zarezerwowana jest dla topowych płyt – ASrock Z690 Taichi czy Velocita.

Ceny płyt głównych ASrock Z690 wyglądają następująco:

Z690 Extreme WiFi 6E DDR4 (289,99 dolarów)

Z690 Extreme DDR4 (269,99 dolarów)

Z690 Steel Legend WiFi 6E DDR4 (269,99 dolarów)

Z690 Steel Legend DDR4 (189,99 dolarów)

Z690 PRO RS DDR4 (189,99 dolarów)

Z690 Phantom Gaming 4 DDR4 (179,99 dolarów)

Z690M Phantom Gaming 4 DDR4 (169,99 dolarów)

Płyty wyposażone w kontroler modułów DDR5, jak na razie nie zostały wycenione.

Są płyty Gigabyte Z690, a także AORUS

Najnowsze płyty główne producenta zostały wyposażone w całkowicie nowe, jeszcze bardziej zaawansowane funkcje. Oferują między innymi ulepszone sekcje zasilania w konfiguracji nawet 20+1 z linią o natężeniu 105 A, booster pamięci DDR5 i profilu XMP, lepsze odprowadzanie ciepła do otoczenia, wsparcie interfejsu PCIe 5.0, a także nowocześniejsze zaplecze połączeniowe – przewodowe, jak i bezprzewodowe.

Wszystkie płyty główne Gigabyte Z690 (AORUS) w formacie ATX mają na pokładzie co najmniej 16 fazową sekcję VRM. Co więcej, podobnie jak w poprzedniej generacji, producent korzysta z tantalowo-polimerowych tranzystorów, które zapewniają wyższą wydajność, niższe napięcia, a także mniejsze temperatury. Topowa płyta AORUS (najprawdopodobniej z dopiskiem XTREME) połączona z procesorem Intel Core i9-12900K, jest w stanie zapewnić stabilność danemu układowi podkręconemu do zegara 8 GHz.

Jeżeli chodzi o kontroler pamięci płyt głównych GIGABYTE Z690, to warto wspomnieć, że jedynie te bardziej zaawansowane konstrukcje otrzymają wsparcie modułów piątej generacji. Gigabyte twierdzi, że ich flagowce będą w stanie obsłużyć pamięci DDR5 o taktowaniu nawet 8000 MT/s. Co więcej, Gigabyte ma całkowicie nową funkcję DDR5 Auto Booster, która automatycznie podkręca podstawowe kości DDR5-4800 do częstotliwości 5000 MT/s – jednym kliknięciem.

Ponadto, Gigabyte serwuje obsługę dwóch slotów PCIe 5.0 (x8), czterech PCIe 4.0 (x4), Thunderbolt 4, USB 3.2 20 Gb/s oraz Wi-Fi 6E, czy złącze Ethernet o przepustowości do 2,5 Gb/s.

Poniżej zamieszczam listę płyt głównych Gigabyte Z690 Aorus, wraz z cenami:

Z690 AORUS Tachyon,

Z690 AORUS Xtreme WaterForce,

Z690 AORUS Xtreme,

Z690 AORUS Master (469,99 dolarów),

Z690 AORUS Ultra,

Z690 AORUS Pro (329,99 dolarów),

Z690 AORUS Pro DDR4,

Z690 AORUS Elite AX,

Z690 AORUS Elite AX DDR4 (269,99 dolarów),

Z690 AORUS Elite,

Z690 AORUS Elite DDR4,

Z690M AORUS Elite AX DDR4,

Z690M AORUS Elite DDR4,

Z690I AORUS Ultra (289,99 dolarów),

Z690I AORUS Ultra DDR4,

Z690 AERO G,

Z690 AERO D,

Z690 AERO G DDR4 (289,99 dolarów),

Z690 AERO D DDR4,

Z690 Gaming X,

Z690 Gaming X DDR4 (229,99 dolarów),

Z690 UD AX,

Z690 UD AX DDR4,

Z690 UD AC,

Z690 UD,

Z690 UD DDR4 (199,99 dolarów).

Jak na razie nie znamy cen niektórych płyt głównych, jednak powinniśmy je poznać w niedalekiej przyszłości – w tym, te polskie.