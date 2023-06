Instagram testuje własnego chatbota. Ma on mieć 30 „osobowości AI”

Dopiero co mieliśmy modę na „Stories” w wielu aplikacjach, a teraz najwidoczniej przyszła moda na chatboty wykorzystujące AI. Instagram, jak wynika z najnowszego odkrycia, również postanowił wprowadzić możliwość porozmawiania ze sztuczną inteligencją w swojej aplikacji.

Instagram ma dostać „30 osobowości AI”

Pamiętacie, jak po sukcesie Snapchata wiele aplikacji społecznościowych zaczęło kopiować funkcję udostępniania zdjęć i filmów, które znikają po 24 godzinach? Następnie równie chętnie sięgano po krótkie wideo z muzyką, bowiem taką formę wypromował TikTok, który stał się światowym fenomenem. Natomiast teraz najwidoczniej przyszła moda na chatboty AI w aplikacjach społecznościowych, chociaż one najpewniej trafią do znacznie większej liczby różnych aplikacji i usług, ponieważ po prostu łatwiej znaleźć dla nich zastosowanie.

Oczywiście wdrożenie chatbotów, które faktycznie są przydatne, to krok w dobrym kierunku. Z drugiej strony, można odnieść wrażenie, że wiele firm rzuciło się na takie rozwiązania, niekoniecznie zastanawiając się, czy przyniesie to odczuwalne korzyści dla klientów. Zostawmy jednak ten temat na inną dyskusję i skupmy się na tym, co niebawem może zostać oddane w ręce użytkowników Instagrama.

Alessandro Paluzzi, programista i analityk aplikacji, odkrył, że Instagram pracuje nad wprowadzeniem własnego chatbota AI. Z udostępnionego zrzutu ekranu możemy dowiedzieć się, że sztuczna inteligencja będzie mogła odpowiadać na pytania, udzielać porad i pomagać użytkownikom w pisaniu wiadomości. Co więcej, użytkownicy będą mogli wybierać spośród „30 osobowości AI”, aby znaleźć znaleźć tę, która najbardziej im odpowiada.

(fot. Alessandro Paluzzi, Twitter)

Meta, do której należy Facebook i Instagram, nie ogłosiła (jeszcze?) planów wdrożenia opisywanej funkcji w swoich aplikacjach. Warto jednak zauważyć, że Mark Zuckerberg, dyrektor generalny, na początku tego roku powiedział, że jego firma opracowuje osobowości AI, które będa pomagać użytkownikom na różne sposoby.

Kiedy ta funkcja zostanie udostępniona?

Niestety, obecnie nie wiemy zbyt wiele. Poznaliśmy niemal tylko informacje, które odkrył Alessandro Paluzzi. Wiemy, że trwają prace nad chatbotami AI, ale trudno wskazać, kiedy finalny produkt może zostać oficjalnie zaprezentowany. Oczywiście wprowadzenie takiego rozwiązania do aplikacji Instagrama oznacza, że AI powinna trafić również na pokład Facebooka.

Niedawno informowaliśmy Was, że sztuczna inteligencja pojawi się również na TikToku. Możliwe, że właśnie rozpoczyna się trend wprowadzania chatbotów AI w aplikacjach społecznościowych.