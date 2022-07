Galaxy Watch 4 jest naprawdę w tym dobry – dorównuje urządzeniom medycznym

Smartwatche zadomowiły się na naszych nadgarstkach na dobre. Urządzenia te, początkowo wyśmiewane jako „przedłużenie smartfonów”, okazały się być w wielu kwestiach niezwykle pożyteczne i zdecydowanie bardziej wygodne niż smartfony. Jeśli do tego dołożymy funkcje monitorowania zdrowia, okazuje się, że to naprawdę fajne gadżety, których przydatność jest całkiem spora. Potwierdzają to ostatnie badania, gdzie na warsztat wzięto możliwości i dokładność pomiarów dokonywanych przez Galaxy Watch 4.

Samsung Galaxy Watch 4 został sprawdzony w badaniu bezdechu sennego

Kiedy wraz z rozwojem wearables producenci zaczęli montować dodatkowe sensory monitorujące stan zdrowia użytkownika, wiele osób zastanawiało się, na ile dokładne mogą to być pomiary. Zresztą, sami producenci nie do końca chcieli brać na siebie odpowiedzialność i cały czas powtarzają, że rezultaty należy traktować czysto informacyjnie.

Okazuje się jednak, że czujniki montowane w inteligentnych zegarkach potrafią być całkiem użyteczne i dokładne. Na dowód tego przychodzą badania opublikowane przez czasopismo medyczne „Sleep Health”, wydawane przez Narodową Fundację Snu – amerykańską, zdrowotną fundację non-profit..

Przeprowadzone badania skupiały się na problemie bezdechu nocnego, na który cierpi, według szacunków, nawet 38% dorosłych. Bezdech nocny często jest kojarzony z nieprawidłowym nasyceniem krwi tlenem, a więc parametrem, który już od dłuższego czasu mogą monitorować inteligentne zegarki.

Samsung Galaxy Watch 4 dorównuje profesjonalnym urządzeniom medycznym

To właśnie badania przeprowadzone przez medyków i inżynierów z Samsunga pozwoliły dojść do wniosków, że sensory w Galaxy Watch 4 mogą faktycznie być stawiane na równi z urządzeniami medycznymi. Testy przeprowadzono na 97 osobach, co być może nie stanowi zbyt dużego zbioru, ale jednocześnie pozwala wyciągnąć konkretne wnioski.

Przypomnijmy, że zastosowany w Samsungu Galaxy Watch 4 odbiciowy moduł pulsoksymetru, który pozostaje w kontakcie ze skórą użytkownika, ma 8 fotodiod. To właśnie za ich pomocą wykrywane jest odbite światło i przechwytywane są sygnały z częstotliwością aż 25 razy na sekundę. Zresztą, na podobnej zasadzie działają medyczne urządzenia.

Stąd też pomysł na to, aby porównać Samsunga Galaxy Watch 4 z certyfikowanym sprzętem medycznym – wszystko po to, aby sprawdzić wiarygodność smartwatchy. Okazuje się, że odczyty z zegarka Samsunga pokrywają się z tymi rejestrowanymi przez tradycyjne urządzenie medyczne.

To dowodzi tego, jak duży skok technologiczny dokonał się na przestrzeni ostatnich lat. Zresztą, niejednokrotnie pisaliśmy o tym, że technologia uratowała komuś życie – w tym nawet smartwatche.

Pamiętajmy jednocześnie, że to nie koniec. Z każdą kolejną generacją urządzenia te są wyposażane w coraz lepsze moduły. Dlatego też spodziewamy się, że Samsung Galaxy Watch 5 wzniesie poziom ochrony zdrowia na jeszcze wyższy poziom. Jest to całkiem prawdopodobne, gdyż przedpremierowe doniesienia mówią o tym, że będzie on wyposażony w czujnik temperatury.