InPost uruchamia pierwsze Appkomaty. Nowe urządzenie nie ma żadnego wyświetlacza 

Automaty paczkowe InPostu zrewoluzjonizowały sposób, w jaki Polki i Polacy odbierają swoje przesyłki, równocześnie zmniejszając emisję CO 2 . Paczkomaty na dobre zakorzeniły się w naszych miastach, a firma postanowiła zrobić kolejny krok w kierunku uproszczenia ich obsługi. Poznajcie Appkomaty!

InPost udostępnia pierwsze Appkomaty

Firma InPost, dostarczająca klientom i firmom usługi kurierskie oraz obsługująca tysiące Paczkomatów na terenie całego kraju zaprezentowała nowy rodzaj automatu paczkowego. Appkomaty, bo tak nazwano te urządzenia, pozwalają mieszkańcom Krakowa i Warszawy w wygodny sposób odbierać, nadawać i zwracać przesyłki, równocześnie dbając o środowisko.

Nowe rozwiązanie na pierwszy rzut oka niewiele różni się od doskonale wszystkim znanego Paczkomatu. Gdy jednak przyjrzymy mu się nieco bliżej, dostrzeżemy brak ekranu dotykowego, który dotychczas był jednym ze sposobów interakcji z automatem. Nazwa Appkomat nie jest przypadkowa, ponieważ by nadać lub odebrać paczkę musimy skorzystać z aplikacji InPost Mobile. Takie rozwiązanie zachęca użytkowników do otwierania skrytek z poziomu smartfona, co jest zarówno wygodne, jak i szybkie.

źródło: InPost

Kolejną zaletą braku wyświetlacza wbudowanego w automat jest znacznie mniejsze zużycie energii. Choć tradycyjny Paczkomat pozwala zmniejszyć emisję CO2 o nawet 75% względem indywidualnych dostaw do domu, to InPost podaje, że Appkomat jest jeszcze bardziej ekologiczny od swojego pierwowzoru.

Dodatkowo, część maszyn tego typu ma być wyposażona w panele fotowoltaiczne, dzięki którym zasilanie urządzenia będzie bardziej niskoemisyjne. Na niektórych Appkomatach pojawią się też czujniki jakości powietrza.

Gdzie i jak skorzystać z Appkomatu?

Pierwsze urządzenia Appkomat InPost staną w Warszawie i Krakowie, lecz w kolejnych tygodniach z pewnością trafią także do innych polskich miast. Proces zamówienia paczki i wysłania jej do takiego urządzenia niczym nie będzie się różnił od tego, który znamy z dotychczasowych Paczkomatów, obecnych w całej Polsce.

#APPKOMAT – nowe urządzenie by @PaczkomatyPL – pozbawione ekranu, tańsze,autonomiczne, jeszcze bardziej energooszczędne i w pełni sterowane z najbardziej popularnej aplikacji mobilnej Inpost!!! Po 12 miesiącach prac naszego zespołu R&D i Tech! pic.twitter.com/TeaIjKdqTA — Rafał Brzoska (@RBrzoska) July 11, 2022

Procedura odbioru będzie się różnić, lecz tylko dla niektórych użytkowników. Jeśli już teraz otwieracie skrytki zdalnie z poziomu smartfona, nie będziecie musieli niczego zmieniać w swoich przyzwyczajeniach. Jeśli jednak wciąż korzystacie z wbudowanego wyświetlacza, Appkomat wymusi na Was pobranie aplikacji InPost Mobile, dostępnej w Sklepie Google Play, App Store oraz Huawei AppGallery.

Gdy paczka zostanie umieszczona w skrytce przez kuriera, wystarczy, że podejdziecie do urządzenia i uruchomicie aplikację. Tam, za pomocą dedykowanego przycisku, zyskacie możliwość odebrania swojej przesyłki w ciągu zaledwie kilku sekund. Po wyjęciu zamówienia wystarczy zamknąć skrytkę i… to tak właściwie tyle.

Proces nadania lub zwrotu paczki w nowym urządzeniu przebiega bardzo podobnie – wystarczy wybrać odpowiednią opcję w aplikacji mobilnej InPostu, by otworzyć skrytkę, w której umieścimy przesyłkę.

Co sądzicie o nowym Paczkomacie? Skorzystacie z niego, jeśli Appkomat stanie blisko Waszego domu?