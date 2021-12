Samsung podał cenę Galaxy S21 FE!

To sytuacja bez precedensu – mimo że Galaxy S21 FE nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany, a nawet zapowiedziany przez Samsunga, producent podał już jego ceny! Są one bardzo wysokie, ale jest nadzieja, że będą niższe.

Cena Galaxy S21 FE podana przed Samsunga!

Naprawdę trudno w to uwierzyć. Jednocześnie nie sposób nie odnieść wrażenia, że to nie wpadka, tylko celowe działanie, aby podgrzać atmosferę przed oficjalną premierą. Galaxy S21 FE „wisi” bowiem wraz z ceną na oficjalnej stronie producenta już kilkadziesiąt godzin. Gdyby to był zatem niecelowy zabieg, już dawno informacje te zostałyby ukryte.

Tak się jednak nie stało – na oficjalnej witrynie producenta cały czas można odnaleźć podstrony poświęcone nowemu smartfonowi. Widnieje na nich informacja, że w Irlandii Galaxy S21 FE 128 GB będzie kosztował 769 euro, natomiast wersja 256 GB – 839 euro. Po bezpośrednim przeliczeniu jest to równowartość – kolejno – około 3560 złotych i 3900 złotych!

Dla przypomnienia, Galaxy S20 FE kosztował na start w Europie od 649 euro, aczkolwiek mowa tu o wersji bez modemu 4G. Za Galaxy S20 FE 5G trzeba było natomiast zapłacić 749 euro lub 819 euro (odpowiednio za konfigurację 6 GB/128 GB i 8 GB/256 GB). W Polsce sprzedawano jedynie wariant 6 GB/128 GB za 3399 złotych.

Są jednak dobre wiadomości – Samsung jest znany ze zmieniania sugerowanych cen w ostatniej chwili, dlatego są szanse, że konfiguracja 6 GB/128 GB będzie kosztowała na start 699 euro, a wersja 8 GB/256 GB – 799 euro. Aktualnie po bezpośrednim przeliczeniu daje to równowartość ~3250 złotych i ~3700 złotych.

Mimo wszystko nie są to satysfakcjonujące prognozy, ponieważ nie tak dawno pojawiły się informacje, że przynajmniej w Niemczech smartfon będzie kosztował na start 649 euro (~3000 złotych) lub 699 euro (cena kolejno za wariant 8 GB/128 GB i 8 GB/256 GB). Nie pozostaje zatem nic, jak tylko cierpliwie czekać na oficjalną premierę, podczas której nareszcie poznamy oficjalne ceny (miejmy nadzieję, że w Polsce także).