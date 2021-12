Co jak co, ale odgłos spuszczanej wody w toalecie chyba trudno pomylić z czymkolwiek innym. A przynajmniej tak by się wydawało. Smartfon Google rozpoznał go bowiem jako piosenkę Adele.

Reklama

Według Pixel 6 Pro spuszczana woda w toalecie brzmi jak piosenka Adele

Sztuczna inteligencja nie zawsze jest inteligenta. Użytkownicy regularnie przekonują się o tym, że nie jest ona nieomylna, ale to z pewnością jedna z największych i najśmieszniejszych jej wpadek. Jeden z członków forum reddit podzielił się bowiem nieoczekiwaną informacją – za każdym razem, gdy spuszcza wodę w toalecie, jego smartfon Pixel 6 Pro informuje go, że odtwarzana jest piosenka Adele „Rumor Has It”.

Smartfony Google oferują funkcję Now Playing (Co jest grane), która na bieżąco nasłuchuje otoczenie i rozpoznaje odtwarzane w tle piosenki. Wszystko dzieje się lokalnie na urządzeniu – podczas konfiguracji tej funkcji do jego pamięci pobierana jest baza utworów, więc nie jest wymagane połączenie z internetem. Jeśli jakaś piosenka nie zostanie rozpoznana, użytkownik może znaleźć ją w Google za pomocą ręcznego wyszukiwania muzyki.

Reklama

Okazuje się, że nie jest to wyjątkowa sytuacja, aczkolwiek żadnemu z forumowiczom nie udało się już uzyskać podobnego wyniku. Jeden z użytkowników reddita napisał jednak, że jego smartfon rozpoznaje spuszczaną w toalecie wodę jako utwór „Comfortably Numb” grupy Scissor Sisters.

Forumowicze podzielili się też innymi wpadkami funkcji Now Playing. U jednego odgłos elektrycznej szczoteczki do zębów rozpoznawany jest jako utwór „Dream of Arrakis” z filmu Diuna, podczas gdy u drugiego dźwięki wydawane przez młot pneumatyczny według funkcji Co jest grane brzmiały jak piosenki Imagine Dragons, The White Stripes i Dresden Dolls.

Inny użytkownik reddita napisał z kolei, że w jednym z odcinków Archwium X jeden z bohaterów dużo krzyczał, a jego Pixel 3 niespodziewanie poinformował go, że w tle leci piosenka „With or without you” grupy U2.

W wątku na forum reddit opisanych jest mnóstwo podobnych, mniej lub bardziej zabawnych wpadek funkcji „Now Playing”, na przykład też rozpoznanie odgłosu wydawanego przez elektryczną maszynkę do golenia jako utworu Skrillex.