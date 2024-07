Rodzina Infinix Note 40 się powiększa. Coś dla fanów 5G i… BMW

Rodzina smartfonów Infinix Note 40 wzbogaciła się o dwa zupełnie nowe modele obsługujące sieci 5G oraz trzy wyjątkowe warianty zaprojektowane we współpracy z należącym do Grupy BMW studiem Designworks.

Smartfony Infinix Note 40 w edycji specjalnej, stworzonej wraz z BMW

Pod koniec kwietnia na polskim rynku zadebiutowały smartfony Infinix Note 40 oraz Note 40 Pro. Teraz do sklepów trafiły ich wyjątkowe wersje z dopiskiem „Racing Edition”. Urządzenia zachowują swoje specyfikacje, ale przykuwają wzrok zmienioną stylistyką – opracowaną we współpracy ze studiem projektowym Designworks należącym do Grupy BMW.

Note 40 Racing Edition (fot. producenta)

Nowy wygląd ewidentnie nawiązuje do estetyki samochodów BMW. W oczy rzucają się trójkolorowe elementy na wyspie obiektywów i dynamiczne linie na całej powierzchni tylnej części obudowy. Zmienił się także interfejs, który – za sprawą wyścigowych symboli i trójkolorowych motywów – również przywodzi na myśl superszybkie pojazdy i emocje na torze.

To dobry moment, by przypomnieć pokrótce, że podstawowy Note 40 ma procesor MediaTek Helio G99 Ultimate, 8 GB RAM, 256 GB pamięci masowej, akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 45 W, główny aparat 108 Mpix i płaski wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

W ekran o takich samych parametrach, tyle że zakrzywiony, wyposażony został model Note 40 Pro. Poza tym jego sercem jest ten sam procesor, ale towarzyszy mu 12 GB pamięci RAM. Akumulator ma taką samą pojemność, ale można go ładować z mocą 70 W, a główny aparat 108 Mpix jest wzbogacony o optyczną stabilizację obrazu (OIS).

Note 40 Pro Racing Edition (fot. producenta)

Smartfon Infinix Note 40 Pro+ 5G dołącza do rodziny w Polsce

Równocześnie na polskim rynku debiutuje teraz najbardziej wypasiony model w rodzinie: Infinix Note 40 Pro+ 5G. Rdzeń jego specyfikacji tworzą: chipset MediaTek Dimensity 7020, 12 GB pamięci RAM i taki sam wyświetlacz jak w modelu bez plusika w nazwie.

Poza lepszym procesorem i obsługą sieci 5G smartfon wyróżnia się też superszybkim ładowaniem o mocy 100 W, dzięki czemu jego akumulator o pojemności 4600 mAh napełnia się do 50% w zaledwie 8 minut.

Note 40 Pro+ 5G (fot. producenta)

Podobnie jak jego dwaj poprzednicy, urządzenie dostępne jest zarówno w wydaniu standardowym, jak i limitowanej wersji „Racing Edition”. Ale to wciąż nie wszystko, bo…

Jest jeszcze coś

Producent zdecydował się na wprowadzenie do sprzedaży jeszcze jednego modelu. To Infinix Note 40 5G, kierowany do użytkowników, którzy szukają nieco tańszego urządzenia, ale zależy im na obsłudze sieci nowej generacji.

Note 40 5G (fot. producenta)

Sercem tego modelu jest procesor MediaTek Dimensity 7020, z którym współpracuje 8 GB pamięci RAM. Ma 6,78-calowy wyświetlacz Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz, aparat 108 Mpix i akumulator o pojemności 5000 mAh, który również obsługuje szybkie ładowanie, ale z mocą już tylko 33 W.

Podsumowanie: tak prezentuje się teraz rodzina Note 40 w Polsce

Podsumujmy sobie to wszystko. Poniżej umieszczam tabelkę z najważniejszymi elementami specyfikacji i cenami poszczególnych modeli, składających się na rodzinę Infinix Note 40.

Note 40 Note 40 5G Note 40 Pro Note 40 Pro+ 5G Procesor: MediaTek Helio G99 Ultimate MediaTek Dimensity 7020 MediaTek Helio G99 Ultimate MediaTek Dimenisty 7020 Pamięć RAM: 8 GB

(rozszerzalna do 16 GB) 8 GB

(rozszerzalna do 12 GB) 12 GB

(rozszerzalna do 21 GB) 12 GB

(rozszerzalna do 24 GB) Pamięć na pliki: 256 GB 256 GB 256 GB 256 GB Wyświetlacz: płaski

AMOLED, 120 Hz

6,78 cala, Full HD+ płaski

AMOLED, 120 Hz

6,78 cala, Full HD+ zakrzywiony

AMOLED, 120 Hz

6,78 cala, Full HD+ zakrzywiony

AMOLED, 120 Hz

6,78 cala, Full HD+ Aparat: główny: 108 Mpix,

przedni: 32 Mpix główny: 108 Mpix

przedni: 32 Mpix główny: 108 Mpix (ze stabilizacją obrazu),

przedni: 32 Mpix (z podwójną lampą błyskową) główny: 108 Mpix (ze stabilizacją obrazu),

przedni: 32 Mpix (z podwójną lampą błyskową) Łączność: 4G, Wi-Fi, NFC, USB-C 5G, Wi-Fi, NFC, USB-C 4G, Wi-Fi, NFC, USB-C 5G, Wi-Fi, NFC, USB-C Akumulator: pojemność 5000 mAh,

szybkie ładowanie 45 W i ładowanie bezprzewodowe pojemność 5000 mAh,

szybkie ładowanie 33 W i ładowanie bezprzewodowe pojemność 5000 mAh,

szybkie ładowanie 70 W i ładowanie bezprzewodowe pojemność 4600 mAh,

szybkie ładowanie 100 W i ładowanie bezprzewodowe Audio: głośniki stereo JBL głośniki stereo JBL głośniki stereo JBL głośniki stereo JBL System operacyjny: Android 14 z XOS14 Android 14 z XOS14 Android 14 z XOS14 Android 14 z XOS14 Cena: 1196 złotych 1396 złotych 1496 złotych 1996 złotych

Sugerowane ceny detaliczne modeli Note 40 5G, Note 40 Pro i Note 40 Pro+ 5G w wersji „Racing Edition” są takie same jak w przypadku wariantów podstawowych. Wszystkie te urządzenia można kupić między innymi w sklepie Infinix.