Smartfony Infinix Note 40 debiutują w Polsce. Jest fajna promocja na start!

Marka Infinix coraz pewniej czuje się na naszym rynku. Jej smartfony możemy znaleźć już w ofercie operatorów, a teraz na sklepowe półki trafią dwa nowe modele, które mogą zainteresować potencjalnych klientów. Producent przygotował też specjalną promocję, dzięki której można zgarnąć dodatkowe akcesorium.

Co oferują nowe smartfony Infinix?

Na polski rynek trafią dwa modele Infinix: Note 40 oraz Note 40 Pro. Łączy je naprawdę całkiem sporo. Oba zostały wyposażone przez producenta w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78 cala, z rozdzielczością Full HD+, częstotliwością odświeżania 120 Hz i jasnością szczytową na poziomie 1300 nitów. Ekrany smartfonów chronione są przez szkło Corning Gorilla Glass.

Note 40 Note 40 Note 40 Pro Note 40 Pro źródło: Infinix

Wspólną cechą jest także chipset zastosowany w obu modelach. Jest to MediaTek Helio G99 Ultimate, który współpracuje z 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Smartfony mogą także pochwalić się 108 Mpix aparatem głównym z OIS i 32 Mpix kamerką do selfie. Pojemność akumulatora każdego z nich wynosi 5000 mAh. Na pokładzie znalazł się też moduł NFC i głośniki stereo stworzone we współpracy z JBL. Na próżno jednak szukać tutaj 5G, a szkoda.

Różnic pomiędzy modelami nie ma co prawda zbyt wiele, ale warto o nich wspomnieć. Najbardziej istotną z nich jest bez wątpienia ilość pamięci operacyjnej. W przypadku modelu podstawowego jest to 8 GB RAM, a w Note 40 Pro 12 GB RAM. Warto dodać, że może ona zostać rozszerzona za pomocą tzw. wirtualnego RAM. Bateria Infinix Note 40 obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 45 W, a modelu z dopiskiem Pro – o mocy 70 W.

Cena i promocja na start

Infinix Note 40 i Note 40 Pro jest już dostępny w Polsce w dwóch wersjach kolorystycznych. Smartfony można kupić w oficjalnym sklepie internetowym producenta, a także w sieci sklepów Media Expert i RTV Euro AGD. Za model podstawowy trzeba zapłacić 1196 złotych, a za Note 40 Pro – 1496 złotych. Jest też specjalna oferta na start, o której wspomniałem już na początku.

źródło: Infinix

Oba urządzenia obsługuje ładowanie bezprzewodowe, dlatego producent zdecydował, że w ramach promocji na start można zgarnąć 15 W ładowarkę Magnetic Wireless Fast Charge Pad dokładnie za złotówkę (zamiast 179 złotych). Jedynym warunkiem jest zakupienie jej w zestawie ze smartfonem. Akcja prowadzona jest do wyczerpania zapasów.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!