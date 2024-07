Wiadomości Google robią duży krok, by dogadać się z innymi

Wygląda na to, że Wiadomości Google zostaną wzbogacone o MLS, czyli standard komunikacyjny zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa niezależnie od platformy. Dzięki temu Amerykanie będą w stanie zapewnić pełną interoperacyjność aplikacji przy zachowaniu szyfrowania end-to-end (E2EE).

MLS – jeden, by wszystkich chronić

Unijni prawodawcy chcą, by internetowe komunikatory ze sobą współpracowały. Zrobienie tego w taki sposób, by wszystkie funkcje działały jak należy, a równocześnie by zachowany został maksymalny poziom bezpieczeństwa, nie jest jednak prostym zadaniem. Niektórzy mówią o tym wręcz jak o świętym Graalu współczesnej komunikacji. Może nim okazać się standard ukryty pod skrótem MLS (nie mylić z najwyższą ligą piłkarską w Ameryce Północnej).

Messaging Layer Security – bo w taki sposób rozwija się ten skrót – jest standardem, który umożliwia zachowanie szyfrowania end-to-end (uniemożliwiającego deszyfracji treści wiadomości po przechwyceniu „w locie”) niezależnie od aplikacji czy platformy. Działa ponadto zarówno w czatach indywidualnych, jak i grupowych. Odpowiada za niego IETF (Internet Engineering Task Force) – nieformalna organizacja entuzjastów technologicznych.

Na początek Wiadomości Google

Wygląda na to, że MLS już niebawem stanie się częścią jednej z najważniejszych aplikacji komunikacyjnych na świecie – chodzi o Wiadomości Google. W jej najnowszej wersji odkryto dwie flagi, które ewidentnie odwołują się do tego standardu. O odkryciu poinformował serwis Android Authority. Podaje on również, że fragmenty kodu sugerują, że Messaging Layer Security stanie się domyślną warstwą zabezpieczeń.

Oczywiście wykorzystanie pełni potencjału drzemiącego w tym standardzie wymaga przyjęcia go także przez konkurentów. Co więcej, wcale nie jest to mało prawdopodobny scenariusz – powody do entuzjazmu daje chociażby fakt, że niedawno firma Apple zapowiedziała wzbogacenie systemu iOS o obsługę RCS. Użytkownicy dostrzegą tę zmianę jesienią 2024 roku.

8 Ocena

RCS (Rich Communication Services) to standard, z którego Wiadomości Google korzystają od lat i który określany jest czasem jako SMS 2.0. Zachowując jego prostotę dodaje bowiem funkcjonalność znaną z komunikatorów internetowych (między innymi brak limitu znaków, możliwość przesyłania nieskompresowanych obrazów czy wskaźnik przeczytania wiadomości).

RCS zyskał popularność przede wszystkim za sprawą wysiłków giganta z Moutain View. Teraz firmie może się udać dokonanie tego samego z Messaging Layer Security.