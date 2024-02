To się nazywają wymagające warunki: dzięki tym monterom masz zasięg na Kasprowym Wierchu

Zwykle raczej nie myślimy o tym, jak bardzo przydaje nam się internet w telefonie, dopóki nie znajdziemy się w miejscu, w którym zasięg sieci komórkowej jest słaby. O takich niedogodnościach mogą czasem przekonać się pasjonaci górskich wycieczek. Play postanowił ułatwić im życie.

Play ma nową stację bazową na Kasprowym

W styczniu, jeszcze przed rozpoczęciem ferii zimowych, Play zrealizował śmiały plan uruchomienia swojej stacji bazowej na Kasprowym Wierchu. To najwyżej położona nad poziomem morza stacja bazowa tego operatora w Polsce.

Dzięki tej inwestycji, wszyscy klienci Fioletowych odwiedzający Kasprowy Wierch, mogą liczyć na lepszy zasięg i szybszy przesył danych mobilnych. Łatwiej wysłać znajomym fotkę ze szczytu, kiedy nie ogranicza nas kiepski upload ;) Jak widać na załączonych grafikach, uruchomienie tej instalacji nie było takie proste!

Tuż przed feriami mamy dobrą wiadomość dla wszystkich turystów odwiedzających Kasprowy Wierch! Uruchomiliśmy tam naszą stację bazową, co czyni ją najwyżej położoną instalacją Play w Polsce! To poprawa nie tylko komfortu, ale i bezpieczeństwa wszystkich osób w tej okolicy! 💪 pic.twitter.com/hF03bclOq6 — Play (@Play_Polska) January 12, 2024

Nowe stacje uruchomione w styczniu

Nie tylko Kasprowy może liczyć na lepszy zasięg Play. Sieć pochwaliła się, że w styczniu oddano do użytku w sumie 60 nowych stacji przekaźnikowych. Wśród miejscowości, które na tym zyskały, znajdują się między innymi:

Tczew (woj. pomorskie),

Strzelce Opolskie (woj. pomorskie),

Grudziądz (woj. opolskie),

Trzebnica (woj. dolnośląskie),

Olkusz (woj. małopolskie),

Zamość (woj. lubelskie),

Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie),

Wyszków (woj. mazowieckie),

Puck (woj. pomorskie),

Wejherowo (woj. pomorskie),

Mielno (woj. zachodniopomorskie),

Braniewo (woj. warmińsko-mazurskie).

Jeśli chodzi o sieć 5G, lista miast, w których mieszkańcy niektórych lokalizacji mogą korzystać z szybszego internetu nowej generacji, obejmuje na przykład Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Warszawę i Łódź. Znajdują się na niej też mniejsze miasta, np. Właysławowo czy Ryki.

Play ma cel: do końca pierwszego kwartału zapewnić dostęp do sieci 5G blisko 25% mieszkańców Polski. Czy się to uda? Cóż, oby!