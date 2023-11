Nowy budżetowiec Infinix to kopia chińskiej kopii iPhone’a

W dzisiejszym świecie oryginalność jest na wagę złota, ponieważ to często ona przyciąga klientów do marki. Infinix zdaje się tym jednak nie przejmować, prezentując swój najnowszy model – Smart 8. Ten budżetowy smartfon to kolaż inspiracji. Nie tylko nawiązuje do iPhone’a, ale także jest rebrandingiem innego chińskiego urządzenia.

Co oferuje Infinix Smart 8?

Patrząc na Infinix Smart 8 oczywistym skojarzeniem będzie iPhone. Wypłaszczona obudowa, charakterystyczna wyspa aparatów i funkcja naśladująca tę znaną ze sprzętów Apple? Dokładnie na taki zabieg postawił chiński producent. Niektórzy z Was mogą pomyśleć, że już gdzieś widziało tę nieudolną kopię iPhone’a. Oczywiście się nie mylicie. Nowy Infinix to rebranbing zaprezentowanego na końcu października 2023 roku Tecno Pop 8.

Producent wyposażył smartfon w 6,6-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+, który może pochwalić się odświeżaniem na poziomie 90 Hz i maksymalną jasnością 500 nitów. Jak na budżetowe rozwiązanie jest naprawdę dobrze. Cieszy fakt, że coraz częściej w modelach z niższej półki pojawia się wyższe niż 60 Hz odświeżanie ekranu. Smartfon oferuje także funkcję mocno inspirowaną Dynamic Island.

Infinix Smart 8 (źródło: Infinix)

Infinix Smart 8 jest napędzany procesorem Unisoc T606 z ośmioma rdzeniami, który jest wspierany przez 4 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Pamięć operacyjną można wirtualnie rozszerzyć o kolejne 4 GB. Smartfon oferuje także możliwość obsługi kart microSD. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiada 5000 mAh akumulator, który wspiera ładowanie przewodowe o mocy 10 W.

Konfiguracja aparatów obejmuje w tym modelu 13 Mpix aparat główny z przysłoną f/1.8, który współpracuje z sensorem do pomiaru głębi. Z kolei kamerka do selfie wykorzystuje 8 Mpix moduł. W przycisk wybudzania urządzenia został zaszyty skaner linii papilarnych. Ostatnią z funkcji, która chwali się producent na swojej stronie internetowej, jest możliwość wzmocnienia głośności do nawet 200%.

Cena i dostępność

Infinix Smart 8 jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: Timber Black, Galaxy White, Crystal Green oraz Shiny Gold. Po wyjęciu z pudełka smartfon będzie pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Android 13 z nakładką XOS 13.

Urządzenie przeznaczone jest dość specyficzny, nigeryjski rynek, co może tłumaczyć jego specyfikację techniczną. Cena Infinix Smart 8 wynosi 82000 nair, czyli równowartość ~425 złotych. Nic nie wiadomo o tym, żeby smartfon miał zadebiutować globalnie, chociaż w naszym kraju dostępny jest poprzednik tego modelu, czyli Smart 7, który obecnie dostępny jest w Polsce w cenie 499 złotych.