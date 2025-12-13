Miliony Polaków będą miały spokój w święta. Wystarczy kilka kliknięć

Ministerstwo Cyfryzacji pochwaliło się danymi dotyczącymi usługi zastrzeżenia numeru PESEL. Liczby robią wrażenie, ale mogłyby być lepsze.

Polacy chętnie zastrzegają numer PESEL

Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL pojawiła się ponad dwa lata temu, w listopadzie 2023 roku. Początkowo na stronie internetowej mObywatela i w urzędzie gminy. Następnie, w styczniu 2024 roku, także w aplikacji mObywatel.

Usługa spotkała się z bardzo dobry przyjęciem nad Wisłą. Już po kilku miesiącach od debiutu mogliśmy usłyszeć, że 4,5 miliona Polaków zdecydowało się zastrzec numer PESEL. Wysokie zainteresowanie nie powinno dziwić. W końcu omawiane rozwiązanie pozwala odczuwalnie podnieść poziom bezpieczeństwa.

Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, po włączeniu blokady nikt – nawet właściciel numeru – nie może:

zaciągnąć kredytu (w tym również zakupić sprzętu w systemie ratalnym),

wypłacić gotówki w kwocie przekraczającej trzykrotność płacy minimalnej,

otworzyć rachunku bankowego,

zawnioskować o wydanie duplikatu karty SIM,

załatwić u notariusza spraw związanych z nieruchomościami (np. kupić lub sprzedać mieszkania).

screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

To wszystko można zyskać za pomocą kilku kliknięć na stronie internetowej lub z poziomu mobilnej aplikacji. Nie trzeba nawet ruszać się z fotela. Brzmi świetnie? Pewnie, że tak.

Jeśli więc chcesz zastrzec numer PESEL, a nie wiesz dokładnie jak to zrobić, to sprawdź przygotowane poradniki:

Ilu Polaków zastrzegło numer PESEL?

Ministerstwo Cyfryzacji pochwaliło się, że swój PESEL zablokowało już niemal 7,5 miliona Polaków. Co ciekawe, aż 75% wszystkich zastrzeżeń dokonano z poziomu aplikacji. Liczba robi wrażenie, ale mogłaby być jeszcze lepsza. Warto więc wykorzystać zbliżające się święta, aby podczas rodzinnych spotkań poruszyć ten temat i w razie konieczności pomóc rodzicom i innym osobom w aktywowaniu blokady.

Przypominam, że zastrzeżenie można w każdej chwili cofnąć. Ponadto skorzystanie z usługi nie utrudnia codziennego funkcjonowania. Wciąż wykupimy leki na receptę, zarejestrujemy się do lekarza, wyrobimy nowy dowód osobisty, podpiszemy umowę o pracę, weźmiemy ślub czy spędzimy urlop za granicą.