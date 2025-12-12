Paczki z AliExpress, Temu i Shein będą droższe

Na paczki z Chin zostaną nałożone opłaty celne. Unia Europejska podjęła właśnie decyzję, a także wyznaczyła datę wprowadzenia zmian.

Cło na paczki z AliExpress, Temu i Shein. Unia Europejska wyznaczyła datę

Wcześniej mogliśmy już usłyszeć, że zakupy na AliExpress, Temu i Shein mogą przestać się opłacać. Chodzi o wprowadzenie dodatkowych opłat, które w założeniach mają zwiększyć konkurencyjność ofert firm z Unii Europejskiej, obecnie mierzących się z zalewem wyjątkowo tanich produktów z Chin.

Aby zrealizować wspomniane plany ministrowie finansów państw UE zgodnie zdecydowali, że na terenie Europy będą obowiązywać opłaty celne. Obejmą one małe paczki, które są wysyłane do UE z innych krajów, głównie z Chin. Należy zaznaczyć, że według obecnych założeń cła w przyjętej formie mają być tymczasowe.

Przyjęte zmiany oznaczają, że na celowniku znalazły się chińskie platformy handlowe, takie jak AliExpress, Temu czy Shein. W ostatnich latach cieszą się one ogromną popularnością, co wynika przede wszystkim z niskich cen, a także szerokiego asortymentu produktów z wielu różnych kategorii.

Cło na małe paczki z Chin – kiedy i ile wyniesie?

Małe paczki o wartości do 150 euro, które pozostawały zwolnione z opłat celnych, zostaną objęte opłatą w wysokości 3 euro (około 12-13 złotych). Warto zaznaczyć, że ma to dotyczyć wszystkich paczek, których sprzedawcy spoza UE zarejestrowani są w systemie elektronicznym IOSS (ang. Import One-Stop Shop). Ponadto opłata ma objąć samą przesyłkę, a pod uwagę nie będzie brana jej zawartość.

Dowiedzieliśmy się także, że zmiany wejdą w życie od 1 lipca 2026 roku. Co prawda wcześniejsze informacje sugerowały, że przepisy będą obowiązywać już od pierwszego kwartału przyszłego roku. Jednak wszystkich zwolenników ceł na paczki z Chin powinna ucieszyć przede wszystkich informacja, że zamiary udało się wreszcie zrealizować, bez naprawdę długiego okresu oczekiwania.

Jak już wcześniej wspomniałem, opłaty celne będą tymczasowe. Jednak nie oznacza to, że z czasem nastąpi powrót do aktualnego stanu. Plany zakładają, że w Unii Europejskiej będą obowiązywać stałe przepisy związane z omawianą sprawą. Wypada dodać, że nadal nie podjęto decyzji, czy opłaty mają objąć też firmy niebędące w systemie IOSS.