Miliony Polaków zastrzegło PESEL. Poznaliśmy nowe dane

Usługa pozwalająca na zastrzeżenie numeru PESEL spotkała się z wysokim zainteresowaniem Polaków. Nie powinno to dziwić, bowiem dzięki niej możemy podnieść poziom bezpieczeństwa naszych danych. Ile osób zdecydowało się na skorzystanie z tego rozwiązania?

Usługa wystartowała stosunkowo niedawno

Niedługo minie rok od uruchomienia usługi zastrzeżenia numeru PESEL. Została ona wprowadzona w listopadzie 2023 roku. Warto dodać, że początkowo możliwość ta pojawiła się w serwisie mObywatel.gov.pl, a później – 10 stycznia 2024 roku – została oddana w ręce użytkowników aplikacji mObywatel.

Co prawda usługa wystartowała już w listopadzie zeszłego roku, ale do 1 czerwca 2024 roku obowiązywał okres przejściowy, w którym firmy i instytucje miały czas na dostosowanie się do zmian. Jednak już od tej daty wszystkie banki i instytucje kredytowe, a także notariusze mają obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL, zanim udzielą pożyczki czy sprzedadzą sprzęt na raty. Dzięki temu chronimy nasze dane, na przykład przed próbą wyłudzenia kredytu czy pożyczki.

Zastrzeżenie numeru PESEL to najprostszy sposób na ograniczenie ryzyka, że przestępcy posłużą się naszymi danymi do wyłudzenia kredytu czy pożyczki. Zachęcam do tego każdego. Użytkownicy aplikacji mObywatel mogą to zrobić w kilka sekund. Dodatkowo, w ten sam prosty sposób można takie zastrzeżenie cofnąć, jeśli na przykład zamierzamy kupić coś na raty. Od niedawna w aplikacji udostępniliśmy także usługę Bezpiecznie w sieci, która daje możliwość zgłaszania podejrzanych stron internetowych, SMS-ów czy e-maili. Bezpieczeństwo cyfrowe to jeden z priorytetów rozwoju aplikacji. Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji

Jak zastrzec numer PESEL?

Proces, co zdecydowanie cieszy, jest naprawdę łatwy. Można to zrobić osobiście w urzędzie gminy, ale wygodniejszą opcją jest skorzystanie ze strony internetowej lub mobilnej aplikacji. Dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z metod, które nie wymagają wychodzenia z domu, przygotowaliśmy poradniki:

Oczywiście w każdej chwili, gdy tylko będziemy tego potrzebowali, można cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL. Następnie możemy go ponownie zastrzec – to wszystko jest bezpłatne.

(fot. Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Ilu Polaków zdecydowało się zastrzec numer PESEL?

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, już 4,5 miliona Polaków skorzystało z tej usługi i zyskało większy poziom bezpieczeństwa. Taka liczba może robić wrażenie, aczkolwiek miejmy nadzieję, że w najbliższej przyszłości na identyczny ruch zdecyduje się jeszcze więcej osób – w końcu chodzi o ochronę ich danych.