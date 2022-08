Nowość w Biedronce. Taniutki głośnik Bluetooth już do kupienia

Szukasz przede wszystkim taniego, ale nieco mocniejszego głośnika Bluetooth? W sieci sklepów Biedronka jest już dostępna taka propozycja, która ma zapewnić całkiem fajną jakość generowanego dźwięku.

Nowość w Biedronkach – głośnik bezprzewodowy Bluetooth Setty 10 W

Wakacje kończą się wielkimi krokami, zostało bowiem zaledwie półtora tygodnia do wybrzmienia pierwszego dzwona. Obok wielu ofert typu Back to School, czyli powrotu do szkoły, sieć sklepów Biedronka wprowadza do sprzedaży nowość, która może przydać się na ostatnich w tym sezonie grillach na działce czy innych spotkaniach z przyjaciółmi. Od dnia 22 sierpnia 2022 roku, czyli już od dziś, do kupienia jest bezprzewodowy głośnik Setty 10 W.

źródło: mPTech

Cechuje się on mocą na poziomie 10 W, zatem jest na tyle głośny, że sprawdzi się zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniu. Ponadto według producenta powinien zapewniać całkiem przyzwoitą jakość odtwarzanego dźwięku. Urządzenie zostało wyposażone w moduł bezprzewodowej łączności Bluetooth o zasięgu do 10 metrów, ale do dyspozycji jest także złącze AUX z przewodem Jack 3,5 mm w zestawie – połączenie z telefonem można realizować bez kabla, jak i przewodowo.

Setty 10 W może działać jako radio – wystarczy wybrać funkcję FM. Ponadto urządzenie to ma na pokładzie złącze microUSB, które służy do ładowania (przewód jest w zestawie), a także kartę microSD. Ciekawą funkcją, oferowaną przez ten sprzęt, jest TWS, która daje możliwość połączenia z innym głośnikiem dla uzyskania dźwięku stereo.

Całość została zamknięta w kompaktowej obudowie w kształcie tuby z motywem kolorystycznym moro, na której znajdują się guziki do sterowania wszystkimi funkcjami, a także zaślepka na porty. Przenoszenie urządzenia ułatwia zintegrowany pasek, a producent nie zapomniał o dodatkowym podświetleniu RGB z obu stron, które uruchamia się podczas odtwarzanej muzyki.

źródło: mPTech

Cena, dostępność

Setty 10 W, jest dostępny już od dziś w sieci sklepów Biedronka w przyzwoitej cenie 119 złotych. W tej cenie z pewnością może okazać się ciekawą propozycją dla osób, które nie chcą wydawać większej sumy, a chcą nabyć urządzenie zapewniające całkiem przyzwoitą jakość dźwięku.