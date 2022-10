HyperX ProCast to mikrofon do zadań profesjonalnych

Czołowa marka w świecie urządzeń peryferyjnych dla graczy, HyperX, zapowiedziała właśnie nowy mikrofon do profesjonalnego użytku. HyperX ProCast Large Diaphragm Condenser Microphone ma zaoferować klientom szereg rozwiązań, których celem jest usprawnienie nagrywania dźwięku na najwyższym poziomie.

HyperX ProCast – profesjonalny i nie tylko dla graczy

Marka HyperX, należąca obecnie do firmy HP Inc., kojarzy się wszystkim głównie ze sprzętem dla graczy. Pomyśleć można więc, że ich nowy mikrofon również skierowany będzie przede wszystkim do tego grona odbiorców.

Okazuje się jednak, że producent przygotował urządzenie, którego głównym celem jest zaoferowanie wysokiego poziomu nagrywania audio twórcom internetowym, streamerom i influencerom. Pojemnościowy mikrofon HyperX ProCast oferuje bowiem między innymi zbalansowane 3-pinowe złącze XLR i pozłacaną kapsułę pojemnościową o dużych rozmiarów membranie. Ponadto mikrofon cechuje kardioidalny wzór polaryzacji, a więc zbiera on dźwięk głównie z przodu i po bokach.

HyperX deklaruje, że nowy mikrofon jest w stanie nagrywać dźwięk najwyższej jakości dzięki pozłacanemu kondensatorowi, który rejestruje wszelkie szczegóły z otoczenia. Dodatkowo w mikrofonie zamontowany został przełącznik -10 dB PAD, który pozwala mikrofonowi obsłużyć głośne źródła dźwięku, a także przełącznik filtra górnoprzepustowego 80 Hz pozwalający na redukcję niepożądanych niskich częstotliwości podczas nagrywania.

W zestawie bez kabla i ramienia, ale z pop-filtrem

HyperX ProCast jest w stanie nagrywać dźwięk pozbawiony szumów i innych anomalii dzięki wbudowanemu mocowaniu antywibracyjnemu i odłączanemu pop-filtrowi wykonanemu z metalu. Ten drugi nazwany został HyperX Shield i ma na celu redukcję niepożądanych dźwięków, takich jak głoski wybuchowe i syczące.

Choć mikrofon sprzedawany jest bez ramienia, to adapter mocowania, kompatybilny z gwintami 3/8 cala i 5/8 cala, pozwala na zamontowanie go do większości dostępnych na rynku statywów. W zestawie nie znajdzie się też przewód XLR.

Pasmo przenoszenia nowego mikrofonu marki to od 20 Hz do 20 kHz, czułość -38 ± 3 dBV, a zakres dynamiczny 123 dB. Impedancja wyjściowa wynosi z kolei 160 Ω, zaś stosunek sygnału do szumu 75 dB. Producent zaleca stosowanie interfejsu o wzmocnieniu co najmniej 60 dB dla uzyskania najlepszych efektów. Mikrofon waży 376 gramów, zaś uchwyt wstrząsowy i pop-filtr dodatkowe 127 g. Wymiary urządzenia to 134 x 102 x 209 mm.

Firma HyperX planuje zaprezentować nowy mikrofon ProCast na targach TwitchCon San Diego w dniach 7-9 października. Trafi on do sprzedaży w Europie i dostępny będzie za 1399 złotych. Producent zaznacza jednak, że ceny u sprzedawców detalicznych mogą się różnić.