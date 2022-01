Pierwszy mikrofon MSI jest wszechstronny i przystępny cenowo

MSI także wzięło udział w tegorocznych targach CES 2022 i w ramach tego wydarzenia zaprezentowało kilka nowych propozycji dla graczy i nie tylko. Wśród nich znajdzie się mikrofon, a także dwie klawiatury mechaniczne – w tym jedna z autorskimi przełącznikami.

Pierwszy mikrofon MSI wygląda dość znajomo, ale kosztuje nieco mniej

MSI jest znanym producentem sprzętu komputerowego, który od lat oferuje m.in. laptopy, monitory, karty graficzne i płyty główne. Niedawno marka weszła nawet w segment flagowych dysków SSD M.2 PCIe 4.0. Ponadto w portfolio firmy możemy znaleźć także peryferia komputerowe, takie jak myszki, klawiatury czy podkładki. Do tej pory segment audio był natomiast dla MSI raczej obcy (poza głośnikiem Bluetooth sygnowanym logo tego producenta).

Podczas CES 2022 został zaprezentowany pierwszy mikrofon MSI. Pod względem designu przypomina on popularnego Blue Yeti, lecz cechuje się nieco mniej zaobloną konstrukcją, a także prostszą podstawką. Kapsuła mikrofonu jest pokryta standardową siatką, natomiast poniżej znajduje się czarny korpus wykonany z metalu, który ma sprawić, że urządzenie będzie wyglądało na produkt klasy premium.

źródło: Tom’s Hardware

MSI Immerse GV60 może działać w czterech trybach – stereo, wielokierunkowym, jednokierunkowym (kardioidalnym), a także dwukierunkowym, czym można sterować przy pomocy jednego z trzech regulatorów. Dwa pozostałe służą do zmiany głośności mikrofonu oraz odsłuchu (na pokładzie znajduje się złącze audio jack 3,5 mm, dzięki któremu można podpiąć słuchawki). Na samym dole umieszczono zaś przycisk do wyciszania. Urządzenie łączy się z komputerem przy pomocy przewodu ze złączem USB o długości 3 m.

Pierwszy mikrofon MSI został wyceniony na 109 dolarów (równowartość ~440 złotych) i ma być dostępny w pierwszym kwartale 2022 roku.

Klawiatury Vigor K71 Sonic i Vigor GK50

Na początku zacznę od klawiatury MSI Vigor GK50, czyli mechanicznej propozycji wykonanej w standardzie TKL. Co ciekawe, nie jest to standardowa konstrukcja, bowiem została wyposażona w niskoprofilowe białe przełączniki Kailh, które mają zapewniać podobny klik do niebieskich przełączników.

źródło: Tom’s Hardware

Każdy z przełączników został wyposażony w diody RGB, którymi można sterować przy pomocy oprogramowania, zintegrowanego w ekosystem MSI Mystic Light. Klawiatura została wyceniona na 84,99 dolarów (~340 złotych).

źródło: Tom’s Hardware

Na koniec pozostawiłem klawiaturę MSI Vigor K71 Sonic z autorskimi, czerwonymi (linearnymi) przełącznikami mechanicznymi Sonic Red. Przełączniki do aktywacji wymagają nacisku na poziomie 35 gramów, co oznacza, że są jednymi z „lżejszych” switchów na rynku.

Ponadto klawiatura cechuje się pełnymi wymiarami – na jej pokładzie znajduje się sekcja bloku numerycznego, a także regulator głośności w prawym górnym rogu. W zestawie z klawiaturą dostępna jest też podkładka pod nadgarstki wykonana z materiału, który przypomina skórę.

Podobnie jak model MSI Vigor GK50, również ma podświetlenie, którym można sterować przy pomocy aplikacji producenta. Producent nie ujawnił ceny tej klawiatury, ale podał, że ma być ona dostępna od lutego 2022 roku.