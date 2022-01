Oto pierwszy gamingowy mikrofon JBL

JBL jest chyba jednym z najbardziej znanych producentów sprzętu audio na rynku. Firma zdobyła ogromną popularność za sprawą przenośnych głośników Bluetooth, ale ma także w swoim portfolio serię Quantum, stworzoną z myślą o graczach. W jej skład w głównej mierze wchodzą słuchawki, ale marka rozszerza swoją działalność o kolejną propozycję. Oto pierwszy mikrofon firmy, stworzony dla entuzjastów gier komputerowych.

Mikrofon JBL Quantum Stream – stworzony z myślą o graczach

Najnowszy mikrofon amerykańskiego producenta sprzętu muzycznego należy do gamingowej serii Quantum, przez co może okazać się dopełnieniem stanowiska, gdzie użytkownik korzysta z innych urządzeń autorstwa JBL. Quantum Stream cechuje się futurystycznym designem, a całość jest podzielona na dwie części. Klasyczna „siatka”, mikrofonu została zastąpiona plastikowym elementem z wcięciami o różnej długości.

Poniżej został zamontowany fizyczny regulator głośności, który jest także przyciskiem służącym do wyciszania mikrofonu – obie funkcje są właściwie niezbędne. Co najciekawsze, JBL Quantum Stream może pracować w dwóch trybach – konstrukcja cechuje się pojemnościową budową, a więc istnieje możliwość zbierania głosu „grupowo”, co przyda się w przypadku, gdy w pomieszczeniu jest więcej osób, a uczestniczą oni w jednej rozmowie. Ponadto mikrofon może skupiać się tylko i wyłącznie na jednym głosie – ta funkcja będzie wykorzystywana zdecydowanie najchętniej, szczególnie przez graczy, a także streamerów.

Mikrofon JBL Quantum Stream ma na pokładzie pierścień RGB, który można zsynchronizować wraz z podświetleniem komputera i innych peryferiów z serii Quantum, przy pomocy oprogramowania JBL QuantumEnginge. Warto także dodać, że konstrukcja ma podwójną kapsułę elektretową, która wspiera dźwięk w rozdzielczości 24 bit, 96 kHz.

W zestawie z samym mikrofonem producent dołącza statyw, który oferuje zakres obrotu na poziomie 360 stopni. Urządzenie zostało wyposażone w standardowy gwint, który jest kompatybilny wraz ze zdecydowaną większością dostępnych na rynku ramion mikrofonowych. JBL Quantum Stream został wyceniony na 100 euro (równowartość ~ 460 złotych) i będzie dostępny wiosną bieżącego roku.