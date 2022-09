Premiera Quiet Comfort Earbuds II. Bose twierdzi, że to najlepsze słuchawki z redukcją szumów

Z firmami produkującymi sprzęt elektroniczny jak jest, wiadomo – każda pliszka swój ogonek chwali. Nic więc dziwnego, że Bose ma bardzo dobre zdanie o swoich najnowszych słuchawkach Quiet Comfort Earbuds II. Inaczej się po prostu nie da. Pytanie tylko, czy to tylko marketingowy bełkot, czy firma ma podstawy, by wychwalać swój produkt.

Bose zeskanuje wnętrze ucha

Co nowego w świecie bezprzewodowych akcesoriów audio? Otóż Bose ma dla nas premierowy model słuchawek, którym poświęcono wiele uwagi. Jedną z nowości jest technologia kalibracji dźwięku Bose CustomTune, która inteligentnie dostosowuje jego barwę i wydajność redukcji szumów do unikalnego kształtu każdego typu ucha. Brzmi dość nowatorsko, ale na czym polega?

Bose Quiet Comfort Earbuds II

Kalibracja CustomTune następuje dzięki reakcji akustycznej kanału słuchowego, mierzonej przez odtwarzanie specjalnego dźwięku i nagrywanie go za pomocą wbudowanego we wkładkę douszną mikrofonu. Na podstawie tych danych ustawienia dźwięku i redukcji szumów zostaną spersonalizowane dla konkretnego użytkownika i scenariuszy użytkowania.

Technologia ta wspiera też tryb Aware, dzięki czemu nie ściągając słuchawek, możemy słyszeć wszystko to, co się wokół nas dzieje. Na nasze życzenie będziemy słyszeć ludzki głos, ale na przykład większe hałasy będą wyciszane na czas trwania zakłócenia. Od strony technicznej za powyższe możliwości odpowiadają cztery mikrofony: jeden wewnątrz i trzy na zewnątrz.

Quiet Comfort Earbuds II – co oprócz CustomTune?

Oczywiście inteligentne dobieranie barwy dźwięku i poziomu ANC to tylko jedna z funkcji nowych słuchawek. Bose postarało się, by Quiet Comfort Earbuds II zyskały przeprojektowany kształt. Udało się dzięki temu zredukować wielkość każdego z budsów o jakąś jedną trzecią. Wyposażono je także w specjalne opaski stabilizujące i silikonowe końcówki douszne, by pchełki lepiej przylegały do wejścia do ucha. Rzecz jasna ich wielkość będzie można zmienić za pomocą dodatkowych końcówek i opasek w trzech różnych rozmiarach.

Sama obudowa pchełek zapewnia stopień ochrony przed zachlapaniem na poziomie IPX4. Działają zgodnie z Bluetooth 5.3 i mają wbudowaną możliwość korzystania z asystenta głosowego. Obsługa odbywa się także za pomocą dotyku.

Aplikacja Bose Music

Funkcje niedostępne z poziomu budsów znajdziemy w aplikacji Bose Music. Tam skorzystamy z korektora graficznego, ustalimy działanie trybów redukcji szumów i tak dalej. Co do jakości dźwięku, mamy obsługę kodeków SBC i AAC.

Bose Quiet Comfort Earbuds II

Słuchawki są w stanie działać do sześciu godzin na jednym ładowaniu. Dodatkową energię zapewnia etui, które może w sumie wydłużyć ten czas do 24 godzin. Szybkie, 20-minutowe ładowanie zasili słuchawki na dodatkowe dwie godziny odtwarzania. Etui potrzebuje około 3 godzin na pełne naładowanie się przez USB.

Bose Quiet Comfort Earbuds II wyceniono na 1399 złotych. Sprzęt dostępny jest w dwóch kolorach (czarnym i białym) w przedsprzedaży na stronie producenta, a wysyłki rozpoczną się w tygodniu od 26 września.