To dobry moment na naprawę uszkodzonego smartfona i tabletu Huawei

Współczesne urządzenia są coraz droższe w serwisowaniu, dlatego większość osób nie decyduje się ich naprawiać, jeśli się zepsują, tylko dokłada trochę pieniędzy i kupuje nowy sprzęt. Jeżeli posiadacie w szufladzie uszkodzony smartfon lub tablet marki Huawei, teraz będziecie mogli go przywrócić do stanu pełnej używalności w dużo niższej cenie niż zwykle.

Producenci starają się tworzyć możliwie jak najtrwalsze urządzenia pod względem wytrzymałości, ale „efektem ubocznym” takiego projektowania jest zwiększenie trudności serwisowania sprzętu. W związku z tym koszty usuwania usterek są coraz wyższe, a nierzadko nawet (w mniemaniu dużej części konsumentów) za wysokie, aby ich poniesienie nazywać opłacalną inwestycją. Z tego powodu powszechną praktyką jest chowanie zepsutego smartfona czy tabletu do szuflady i kupowanie na ich miejsce nowego, gdyż często wymaga to tylko niewielkiej dopłaty.

Dużo tańsza naprawa smartfonów i tabletów Huawei

Jeżeli posiadacie smartfon lub tablet marki Huawei i nie jest on uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym jego naprawę, warto rozważyć oddanie go do serwisu. Producent poinformował bowiem, że przez najbliższy miesiąc, tj. do 20 maja 2020 roku, nie objęta gwarancją wymiana ekranu lub płyty głównej w wybranych modelach urządzeń tej firmy będzie tańsza o nawet 60% względem ceny regularnej. Tę możecie sprawdzić na tej stronie, jednak podane tam kwoty są wyłącznie referencyjne – zawierają koszty usługi serwisowej i podatek VAT, lecz mogą się różnić w zależności od punktu serwisowego (z własnego doświadczenia wiem, że czasami nawet bardzo mocno).

Lista smartfonów i tabletów Huawei, w których można wymienić taniej ekran lub płytę główną:

Jeżeli chcielibyście skorzystać z przygotowanej przez Huawei promocji, możecie wysłać swój smartfon lub tablet również w systemie door-to-door. Usługa jest bezpłatna przynajmniej do końca kwietnia 2020 roku (z możliwością przedłużenia, w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju).

Przy okazji warto też przypomnieć, że Huawei automatycznie (i również bezpłatnie) przedłużył o dodatkowy miesiąc gwarancję urządzeniom, którym zakończyła się ona w okresie między 15 marca a 30 kwietnia 2020 roku.

Źródło: informacja prasowa

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!