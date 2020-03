Huawei obniża ceny swoich urządzeń i wydłuża gwarancję o dodatkowy miesiąc

W ostatnim czasie Huawei szczególnie kłania się klientom. Producent wychodzi teraz z kolejną inicjatywą, aby zachęcić ich do zakupu jego urządzeń. A nic nie robi tego skuteczniej niż obniżka sugerowanych cen. Jednocześnie marka informuje, że bezpłatnie przedłuży gwarancję na wybrane sprzęty.

Kilkanaście urządzeń Huawei w niższych cenach

Producent poinformował o obniżeniu sugerowanych cen pięciu smartfonów, pięciu tabletów i trzech laptopów. Oprócz tego, przy zakupie Huawei P30 Pro 128 GB klienci otrzymają w zestawie słuchawki prawdziwie bezprzewodowe FreeBuds 3.

Lista urządzeń w obniżonych cenach:

Huawei Nova 5T – 1499 złotych

Huawei P Smart Pro – 1299 złotych

Huawei P30 Lite – 1099 złotych

Huawei Y6s – 549 złotych

Huawei Y5 2019 – 349 złotych

Huawei MediaPad T3 10 16 GB WiFi – 444 złotych

Huawei MediaPad T3 10 32 GB LTE – 499 złotych

Huawei MediaPad T5 10 16 GB WiFi – 499 złotych

Huawei MediaPad T5 10 32 GB LTE – 699 złotych

Huawei MediaPad M5 Lite 10 32 GB LTE – 899 złotych

Huawei MateBook D 15 – 2399 złotych

Huawei MateBook D 14 – 2799 złotych

Huawei MateBook 13 – 3599 złotych

Wymienione wyżej smartfony, tablety i laptopy można kupić w obniżonych cenach w sklepach: Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV euro AGD, x-kom oraz w internetowym sklepie Huawei – huawei.pl. Promocja potrwa do 22 marca 2020 roku lub do wyczerpania zapasów. Jednocześnie (do 29 marca) obowiązuje oferta, dzięki której po zakupie wybranego laptopa marki Huawei można otrzymać plecak na niego. Więcej na ten temat przeczytacie w podlinkowanym poniżej artykule.

Huawei przedłuża bezpłatnie gwarancję dla wybranych urządzeń

Huawei poinformował również, że bezpłatnie przedłuży gwarancję producenta o dodatkowy miesiąc dla urządzeń, którym okres ochronny kończy się pomiędzy 15 marca a 30 kwietnia 2020 roku. Jednocześnie nie wyklucza, że oferta może zostać jeszcze wydłużona – firma uzależnia to od rozwoju obecnej sytuacji związanej z ogłoszonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego.

Przy okazji warto przypomnieć, że właściciele urządzeń Huawei mogą skorzystać z bezpłatnego serwisu door-to-door (co najmniej do końca kwietnia 2020 roku) i możliwości zdezynfekowania smartfona w Salonie Serwisowym Huawei przy ulicy Siennej 39 w Warszawie. Usługa jest darmowa dla klientów Huawei.

Źródło: informacja prasowa

