Mega oferta! Huawei Nova 5T za złotówkę przy zakupie laptopa MateBook X Pro

Kiedy Huawei Nova 5T debiutował na polskim rynku, nie był szczególnie atrakcyjną propozycją, bowiem jest to ten sam smartfon, co Honor 20 Pro, a kosztował na start więcej niż wówczas pierwowzór. Co ciekawe, teraz jest na odwrót, a na dodatek nadarza się okazja, aby dostać go za złotówkę – wystarczy kupić laptop MateBook X Pro.

Nowe smartfony Huawei, mimo że pod względem specyfikacji nie mają się czego wstydzić, pozbawione są dostępu do aplikacji i usług Google, a to dla wielu osób może stanowić barierę nie do przejścia, nawet jeśli autorska platforma Huawei Mobile Services i sklep AppGallery sukcesywnie stają się coraz bardziej atrakcyjną alternatywą. Minie jednak jeszcze trochę czasu zanim zapewnią takie same doświadczenie bez konieczności „kombinowania” i wykonywania dodatkowych kroków.

Huawei Nova 5T za złotówkę przy zakupie MateBook X Pro

W przypadku Huawei Nova 5T użytkownicy nie muszą sobie tym zaprzątać głowy (chociaż mimo wszystko mogą korzystać również z AppGallery), bowiem model ten ma dostęp do aplikacji i usług Google, więc jest jak najbardziej atrakcyjną propozycją dla przeciętnego użytkownika, który niekoniecznie musi odnajdywać się w nowym ekosystemie marki. Szczególnie teraz, gdy można go dostać za złotówkę przy zakupie MateBook X Pro.

Promocja obowiązuje do 25 kwietnia 2020 roku wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl. Do wyboru są dwie konfiguracje laptopa: z procesorem Intel Core i5-8265U za 5499 złotych i z Intel Core i7-8565U za 5999 złotych. Każda ma 8 GB RAM i dysk SSD 512 GB. W obu przypadkach do MateBook X Pro automatycznie zostanie dodany Huawei Nova 5T za złotówkę w kolorze fioletowym.

Zarówno laptop, jak i smartfon są urządzeniami dla bardziej wymagających użytkowników. O możliwościach tego pierwszego możecie poczytać w podlinkowanym poniżej artykule, natomiast przypomnę tutaj, że Huawei Nova 5T oferuje m.in. ośmiordzeniowy (2x ARM Cortex-A76 2,6 GHz + 2x ARM Cortex-A76 1,92 GHz + 4x ARM Cortex-A55 1,8 GHz; 7 nm) procesor HiSilicon Kirin 980 z układem graficznym ARM Mali-G76 MP10, 6 GB RAM, 128 GB pamięci wbudowanej, poczwórny aparat 48 Mpix (f/1.8) + 16 Mpix (f/2.2) z obiektywem szerokokątnym o kącie widzenia 117° + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć macro + 2 Mpix (f/2.4) do badania głębi, moduł NFC i Dual SIM. Całość zasila akumulator o pojemności 3750 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego o mocy 22,5 W (przez port USB-C).

Jak Huawei Matebook X Pro sprawdza się w różnych scenariuszach pracy?

Źródło: informacja prasowa

