Huawei nie pożegna się całkowicie z Androidem

Huawei oficjalnie ogłosił, że prace nad całkowicie nowym systemem operacyjnym są na ukończeniu i wkrótce rozpocznie się faza testowania nowego oprogramowania. Okazuje się jednak, że producent wcale nie zamierza brać ostatecznego rozwodu z Androidem.

Nowy system Huawei to „rozwód z Androidem”

Android to najpopularniejszy system operacyjny dla urządzeń mobilnych na świecie i obecnie nic nie jest w stanie zagrozić jego pozycji, nawet drugi pod względem popularności iOS. Huawei został jednak sprowokowany do skomercjalizowania swojego systemu – mowa oczywiście o HarmonyOS. Wykorzystuje on kod źródłowy Androida, ale nie tylko jego – producent utrzymuje, że to „zlepek” różnego otwartoźródłowego oprogramowania.

HarmonyOS został oficjalnie zaprezentowany w sierpniu 2019 roku, a w 2023 roku udostępniono HarmonyOS 4. Chińczycy chcą jednak pójść o krok dalej – już w 2024 roku deweloperzy będą mogli zacząć testować HarmonyOS Next, czyli nowy system operacyjny Huawei bez ani jednej linijki kodu Android Open Source Project. W praktyce oznacza to, że ta platforma nie obsłuży aplikacji na Androida, jak ma to miejsce w przypadku HarmonyOS (bez dopisku „Next”).

Informacja o rychłym udostępnieniu HarmonyOS Next deweloperom to niewątpliwie breaking news i natychmiast wywiązała się dyskusja na temat przyszłości producenta. W końcu wydawać by się mogło, że to strzał w kolano. Historia zna już podobny przypadek – oczywiście mowa tu o systemie Windows Phone/Mobile, który pogrążył Nokię.

Duopol Androida i iOS nie daje większych szans na przetrwanie innym systemom operacyjnym, które nie zapewniają obsługi aplikacji na Androida. Użytkownicy na całym świecie są bowiem od nich uzależnieni i nie wyobrażają sobie życia bez dostępu do nich. Właśnie dlatego pojawiły się obawy o przyszłość Huawei, który szykuje się do udostępnienia HarmonyOS Next.

Huawei wcale nie zamierza przestać korzystać z Androida

Okazuje się jednak, że możemy być spokojni o przyszłość Huawei. Producent poinformował bowiem, że HarmonyOS Next nie będzie dostępny poza Chinami – użytkownicy w innych krajach wciąż mają korzystać z EMUI i HarmonyOS. Szczerze mówiąc, było to do przewidzenia.

Źródło: Huawei

W Chinach Huawei wciąż jest znaczącym graczem i ma wpływ na branżę – jest w stanie zmotywować firmy i deweloperów do wydania swoich aplikacji na nowy system operacyjny. Szczególnie że HarmonyOS Next może zostać bardzo dobrze przyjęty w ojczyźnie marki – w końcu nie jest tajemnicą, że Google nie jest tam szczególnie lubiane, o czym świadczy fakt, że usługi giganta z Mountain View nie są dostępne w Państwie Środka.