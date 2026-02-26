Nowy smartwatch Huawei pokazany. Mnie już zauroczył

Huawei Watch GT Runner 2
Zadebiutował Huawei Watch GT Runner 2. Nowy smartwatch kierowany jest do biegaczy, ale powinien sprawdzić się też w innych zadaniach.

Huawei Watch GT Runner 2 – nowy smartwatch dla aktywnych

Pierwsze dłuższe spotkanie ze smartwatchem Huawei miałem dopiero w trakcie testów modelu Huawei Watch GT 6 Pro. Spodobał mi się on na tyle, że postanowiłem prywatnie wyposażyć się w taki zegarek, aczkolwiek w wersję Safari zamiast Elite. Po prostu sprawdza się idealnie w zadaniach, które są dla mnie kluczowe – mierzenie aktywności fizycznych, pulsu z całego dnia i odbieranie powiadomień ze smartfona.

W związku z tym, że lubię biegać, a od kilku miesięcy darzę szczególną sympatią smartwatche Huawei, to najnowsza propozycja chińskiego producenta wydaje się być stworzona z myślą o mnie. Huawei Watch GT Runner 2 to – jak może sugerować nazwa – zegarek skierowany dla biegaczy.

Otrzymujemy okrągłą kopertę wykonaną ze stopu tytanu. Design jest mniej elegancki niż w przypadku chociażby wspomnianej serii Watch GT 6 Pro, ale jest to zabieg celowy. Zaletą dla wielu osób mogą być wymiary – smartwatch ma 43,5 mm x 43,5 mm x 10,7 mm, czyli jest mniejszy niż wiele typowych zegarków sportowych. Waga to 34,5 g.

Huawei Watch GT Runner 2
Huawei Watch GT Runner 2
źródło: Huawei

Huawei Watch GT Runner 2 wyposażony jest w 1,32-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli i szczytowej jasności 3000 nitów. Przed uszkodzeniem chroni go szkło Kunlun Glass drugiej generacji. Należy jeszcze wspomnieć o normach szczelności obudowy – IP69 i 5 ATM.

Nie zabrakło funkcji zdrowotnych, takich jak pomiar pulsu, EKG, HRV, temperatura skóry czy poziom natleniania krwi. Do tego dochodzi ponad 100 trybów sportowych z priorytetowo potraktowanym bieganiem. Użytkownicy powinni docenić m.in. dokładne pozycjonowanie GPS, inteligentny tryb maratonu, wskaźnik zdolności biegowych czy możliwość wyznaczenia czasu docelowego z podpowiedziami w trakcie biegu.

Ponadto Huawei Watch GT Runner 2 pozwala na wyświetlanie powiadomień i odbieranie połączeń ze smartfona. Współpracuje zarówno z Androidem, jak i iOS. Natomiast w pełni naładowany akumulator ma wystarczyć na 7-14 dni pracy, zależnie od intensywności użytkowania lub na 32 godziny aktywności na świeżym powietrzu.

Huawei Watch GT Runner 2
Huawei Watch GT Runner 2
źródło: Huawei

Huawei Watch GT Runner 2 – cena i dostępność

Europejska cena Huawei Watch GT Runner 2 została ustalona na 399 euro (równowartość około 1685 złotych). Smartwatch ma pojawić się w Polsce w marcu, aczkolwiek na szczegóły musimy jeszcze chwilę poczekać.

