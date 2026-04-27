iPhone 18 otrzyma to, co ma iPhone 17 Pro

Wciąż najnowszy iPhone 17 bardzo wysoko ustawił poprzeczkę, ale iPhone 18 zdoła podnieść ją jeszcze wyżej, ponieważ zaoferuje coś, co do tej pory było zarezerwowane dla modeli iPhone 17 Pro i 17 Pro Max.

iPhone 18 zdeklasuje iPhone’a 17

Mimo że iPhone 17 zadebiutował 9 września 2025 roku, więc od jego premiery minęło już ponad 7 miesięcy, wciąż nie mogę wyjść z podziwu, że Apple w końcu stworzyło model, który może konkurować z podobnie wycenionymi high-endami jak równy z równym, nawet jeśli nie ma teleobiektywu.

Do tej pory odnosiłem wrażenie, że Amerykanie dotarli do ściany i trudno będzie im ulepszyć tak udany smartfon, jakim jest iPhone 17, w związku z czym iPhone 18 okaże się odgrzewanym kotletem. Najnowsze informacje na jego temat zapowiadają jednak, że Apple może zrobić nieoczekiwany krok do przodu.

Analityk z Tajwanu, Dan Nystedt, opublikował na swoim profilu na portalu X post, który mocno sugeruje, że iPhone 18 otrzyma 12 GB RAM. Do tej pory taką ilość pamięci operacyjnej miały tylko iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max, podczas gdy iPhone 17 dostał 8 GB RAM.

iPhone 18 powinien otrzymać 12 GB RAM

Jeśli iPhone 18 faktycznie otrzyma 12 GB RAM, a nie tylko 8 GB, będzie to dużym (ale oczywiście pozytywnym) zaskoczeniem, mając na uwadze obecną sytuację na rynku pamięci, która – jak spodziewają się branżowi obserwatorzy – nie zmieni się również w 2027 roku. A właśnie wiosną tego roku ma zadebiutować „Osiemnastka”.

Ponadto niedawno pojawiły się informacje, że Apple miało podjąć decyzję o redukcji kosztów, w związku z czym iPhone 18 będzie gorszy niż mógłby być, gdyby nie zdecydowano się na taki krok. Patrząc z tej perspektywy, zamontowanie 12 GB RAM nie jest pewne, aczkolwiek jednocześnie większa ilość pamięci operacyjnej i nowszy procesor mogą być największymi, jeśli nie jedynymi zmianami względem poprzednika.

Według serwisu Apple Insider iPhone 18 może (faktycznie) otrzymać 12 GB RAM, żeby obsłużyć wszystkie najbardziej zaawansowane funkcje Apple Intelligence, które zostaną oficjalnie zapowiedziane podczas wydarzenia WWDC 2026, rozpoczynającego się 8 czerwca 2026 roku.